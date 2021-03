Naděje umírá poslední, čekání na zázrak, říkají pořadatelé festivalů | E15.cz

Nejistota, naděje, možná zbytečné a nemalé, obvykle milionové investice. To vše se honí hlavou pořadatelům hudebních a filmových festivalů, o kterých musejí v těchto dnech definitivně rozhodnout, zda je uspořádají, odloží, nebo pro letošní rok zcela zruší.

Největší tuzemský filmový festival v Karlových Varech rozhodl o přeložení z tradičního července na 20. až 28. srpna. „Doufáme, že v průběhu následujících měsíců dojde k významnému rozšíření vakcinace a díky tomu ke zvládnutí pandemické situace, tak aby bylo možné uspořádat karlovarský festival v maximálně bezpečné formě pro jeho hosty a návštěvníky,“ uvedl prezident přehlídky Jiří Bartoška.

Přesun ohlásil stejně jako v loňském roce i Febiofest „I letos se situace v souvislosti s covidem ukázala naprosto tragická. Proto jsme se raději již nyní rozhodli festival posunout do nového termínu,“ uvedl ředitel přehlídky Kamil Spáčil.

Největší hudební festivaly lákaly každoročně desítky tisíc návštěvníků i díky jménům z první ligy světové scény, jako byla v minulosti třeba Faith No More, Iggy Pop, Sting či The Cure.

„Festivalové přípravy pokračují, vyhlídky možná nejsou zcela optimistické, ale naděje stále žije. Pokud se rozběhne očkování, festivalová sezona by proběhnout mohla, bude ale záležet na vývoji v celé Evropské unii,“ říká Aneta Mašátová, mluvčí festivalu Rock for People v Hradci Králové, jehož aktuální termín je naplánován na 10. až 12. července. „Zatím účast zrušila pouze kapela The 1975,“ podotkla.

V moravskoslezské metropoli v případě konání Colours of Ostrava – obvykle pořádaného v červenci – žádné konkrétní informace ze strany státní správy nemají. „Žádné vládní opatření, systém PES či jakýkoliv výhled nespecifikují, zda a případně za jakých podmínek bude možné v létě pořádat festivaly a velké kulturní akce,“ říká mluvčí přehlídky Jiří Sedlák.

„I přes současnou nepříznivou situaci pořád doufáme, že festival bude moci v létě proběhnout – naděje umírá poslední – takže přípravy v rozumné hospodárné míře probíhají,“ dodal. Nebo také nic Největší hvězdy Colours ze zahraničí se podle Sedláka podařilo potvrdit, festival Benátská! bojuje.

„Ohledně zahraničních umělců je to velmi složité, drtivá většina pro letošek vůbec neplánuje cestování do Evropy, takže je to spíše otázka domácích interpretů,“ míní ředitel Benátské! Pavel Mikez.

Na domácí interprety sázejí třeba milovický Votvírák či série koncertů České hrady. Ani tam nemají jasno. „Zatím nám nikdo z vlády nic smysluplného neřekl. Nyní je lockdown, nevíme nic a reálně se obávám, že nebude nic. Je to čekání na zázrak,“ říká producent série koncertů České hrady Michal Šesták.