Český seriál #martyisdead získal cenu Emmy. Inspirací byla modrá velryba, říká producent Kuchynka | E15.cz

Věřil jste po nominaci seriálu na cenu Emmy, „že to dopadne“?

Ne, to opravdu vůbec. Bylo to koneckonců vidět i v pondělním přenosu, jak jsem reagoval. Použil jsem sprostější slova a kdybych to očekával, určitě si dám větší pozor. Všichni jsme byli už ze samotné nominace neskutečně nadšeni, protože to považujeme opravdu za velký a nečekaný úspěch.

Co vás vedlo k vytvoření seriálu na téma kyberšikany? Jedná se o skutečný příběh?

Na Mall.tv máme takovou dramaturgickou skupinu hrané tvorby, kde jsem já, Luděk Staněk, Lukáš Záhoř, Karel Spěšný a Tomáš Pavlíček, scházíme se každý týden a pročítáme věci které nám chodí, ale tvoříme i sami. Karel Spěšný, jeden z mé skupiny, debatoval s režisérem Pavlem Soukupem a bavili se o formátu seriálu na motivy „Modré velryby“, což byl před několika lety ruský hoax, kterého se spoustu lidí bálo, díky bohu zbytečně. A tak jsme začali přemýšlet o tématu kyberšikany. Spojili jsme se s Martinem Kožíškem ze sdružení CZ.NIC, který je v této věci odborníkem a začali jsme na základě reálných příběhů tvořit náš fiktivní příběh.

Nicméně celý seriál končí smrtí hlavního hrdiny, tedy Martyho. To je založeno na reálném příběhu, nebo se jedná zrovna o tu část, která je fiktivní?

Ne, tohle je zrovna naprostá fikce, ale zároveň zrovna včera za mnou přišel Martin Kožíšek s informací, že už teď ví, že se díky našemu seriálu zachránil už jeden lidský život. To když jsme se dozvěděli, to bylo pro nás víc než Emmy.

Podobné téma se objevuje i ve filmu V síti. Má seriál #martyisdead s tímto filmem nějakou spojitost?

Spojitost to s tím nemá absolutně žádnou. Na seriálu #martyisdead pracujeme už tři roky, což je vlastně ještě před tím, než vůbec začala fungovat Mall.tv. V průběhu tvorby tohoto seriálu jsme se dozvěděli, že Vítek Klusák točí V síti, takže náš seriál vznikal ještě před ním.

Hrozí podle vás v současné covidové době, kdy jsou lidé převážně doma a mohou trávit více času na internetu, kyberšikana více než za normální situace?

Domnívám se, že seriál #martyisdead vyšel opravdu v pravý čas. Je to samozřejmě otázka technologického vývoje posledních let, protože dnes už má každé dítě chytrý telefon a je plně zapojeno do sociálních sítí. To znamená, že těch možností, jak naletět, je stále více a více. V současné covidové době, kdy jsou děti na sociálních sítích neustále, je ta šance na přímý zásah predátorů ještě větší. Vidím to i na svých dětech, mám čtyřletou dceru, od které to sice neznám, ale mám ještě dvě dcery ve věku 16 a 18, které tuto problematiku znají, a i když se přímo jim nic takového nestalo, vědí o tom. Představitelé dětských rolí, se kterými jsme se včera viděli, říkají, že to skutečně existuje a díky Martymu se o tom začli spolužáci ve škole bavit.

Jak staří byli představitelé dětských rolí?

Bylo jim méně než 18 let, přesně vám to nepovím, ale před těmi dvěmi lety jim bylo myslím něco mezi 14. a 16. rokem.

Vzhledem k tomu, že tedy šlo o tak mladé lidi, nezasáhl seriál nějak do jejich psychického zdraví?

Negativní dopad to na ně absolutně nemělo, ba naopak to na ně očividně zapůsobilo velice pozitivně. Včera se o tom spolu bavili, že když na to dříve narazili třeba ve škole se spolužáky, nikdy to nebylo téma na debatu. Všichni o tom sice věděli, ale každý se styděl o tom mluvit. To se teď prý změnilo a náš seriál tuto debatu mezi školáky konečně otevřel.

Vytvořili jste nějaký materiál nebo zmínku na sociálních sítích o tom, jak se mají lidé v případě napadení predátory zachovat? Komu se mají ozvat a jak to udělat, aby jim predátor nijak neublížil?

Ano, materiál existuje. Ve spolupráci právě s CZ.NIC jsme vytvořili pro školy manuál s bonusovými materiály, které máme na Mall.tv. Točily je mladé holky, které si kyberšikanou prošly, ale také tam máme rozhovor s člověkem, kterému byla za tento zločin odňata svoboda, myslím na osm let, a pustili ho asi po čtyřech letech. Ten rozhovor vedl Luděk Staněk a právě jeho host tam velice detailně popisuje, jak se to celé dělo, proč se to dělo a věřte mi, že když to slyšíte, opravdu vás mrazí. Nicméně vznikla spousta materiálu a přednášek, které se měly tento rok konat na školách se samotným Martym, ale bohužel koronavirová krize postihla i naše plány, a tyto přednášky se tedy zatím neuskutečnily.

Jak finančně náročné bylo vytvoření tohoto seriálu?

Přesné rozpočty bohužel sdělit nemohu, ale rozpočty seriálů se pohybují v řádech milionů a tento seriál byl celkově finančně náročnější než některé jiné.

Chystáte se na tento seriál navázat nějakým pokračováním?

Ano, už se píše volné pokračování a na jaře by mělo vyjít ven. Bude se jmenovat #annaismissing a je to opravdu volné pokračování, ve kterém se sice některé postavy z #martyisdead objeví, ale téma bude jiné. Nepůjde o kyberšikanu, ale o únos dětí.

Dá se považovat získání mezinárodní ceny Emmy za úspěch pro celou internetovou televizi Mall.tv?

Věřím, že by to Mall.tv mohlo pomoci, avšak s jistotou nic takového zatím říci nelze, protože jsme cenu získali teprve v pondělí. Je to ale opravdu prestiž a věřím, že se naše práce na Mall.tv zúročí, respektive už se vlastně včerejším úspěchem zúročila a doufám, že tomu tak bude i nadále. Teď ale chceme řešit různé formy distribuce a například u volného pokračování #annaismissing přemýšlíme i o celovečerním filmu.