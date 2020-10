Nejlepší bluegrassové album na světě loni vzniklo v Praze | E15.cz

Nominaci na Grammy sice americký muzikant Doyle Lawson s kapelou Quicksilver za své živé, loni nahrané album Live in Prague ve slavnou cenu neproměnili, prestižní ocenění Mezinárodní bluegrassové asociace (International Bluegrass Music Association, IBMA) sídlící v mekce tohoto žánru v americkém Nasvhillu ale získali. V noci ze čtvrtka na pátek deska produkovaná českým párem Ivou a Rostislavem Čapkovými zvítězila v kategorii Album roku, informoval server bluegrasstoday.com .

Ceny Mezinárodní bluegrassové asociace jsou nejdůležitějším oceněním v tomto žánru. Záznam živého koncertu z pražského kina Dlabačov se tak stal loňským nejlepším bluegrassovým albem na světě.

Šestasedmdesátiletý Lawson je americký mandolinista, zpěvák, producent a frontman pětičlenné skupiny Doyle Lawson & Quicksilver, kterou založil v roce 1979 a která má na kontě desítky alb i ocenění. V roce 2012 byl uveden do Síně slávy IBMA, jejímiž členy jsou takové legendy jako Bill Monroe, Earl Scruggs či Lester Flatt.

Album mělo celkem čtyři nominace, i jedna cena je podle Čapka naprosto skvělá. „Dopadlo to neuvěřitelně,“ řekl deníku E15 Čapek. „Sledovali jsme vyhlášení v přímém přenosu od dvou do pěti do rána, ta hlavní kategorie byla až ke konci, takže jsme téměř nespali,“ podotkl.

Pro všechny aktéry alba Live in Prague je navíc zisk ceny IBMA jistou satisfakcí. Na americkou Grammy byl totiž Lawson a spol. nominováni společně s Michaelem Clevelandem, který nakonec cenu za album Tall Fiddler získal. Cleveland byl nominován i na cenu IBMA – ale tentokrát ji získal Lawson. „Teď jsme mu to oplatili,“ podotkl s nadsázkou Čapek.

Lawsonovo pražské vystoupení proběhlo v rámci cyklu koncertů „Rosťa Čapek uvádí...“, za nímž stojí český producent a výrobce hudebních nástrojů Rostislav Čapek se svou manželkou Ivou, manažerkou Asociace výrobců hudebních nástrojů. Čapkovi zajišťovali kromě organizace koncertu i pořízení nahrávky, pouze závěrečný mastering probíhal v USA, kde album vydala hudební značka Billy Blue Records.

„Museli jsme Doyla docela dlouho přemlouvat, aby vůbec přijel a souhlasil s nahráváním, o to lepší je, že to takhle dopadlo,“ řekl již dříve deníku E15 k nominaci na Grammy Čapek. „To ocenění mě těší samozřejmě také proto, že Doyle celý koncert odehrál na mandolinu, kterou si ode mě koupil,“ řekl tehdy.

Na Čapkovy nástroje hrají hvězdy světového bluegrassu, vedle Doyla Lawsona například Ned Luberecki, nejlepší banjista světa za rok 2018 podle IBMA, 15tinásobný držitel Grammy Ricky Skaggs, nebo slavný Peter Rowan, který v roce 1999 natočil s Robertem Křesťanem a Druhou trávou velmi oceňované album New Freedom Bell.