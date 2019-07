OBRAZEM: Festival Colours navštívily desítky tisíc diváků, vrcholem bylo vystoupení The Cure | E15.cz

Vrcholem festivalu bylo vystoupení britské kapely The Cure, řadou odborníků a fanoušků označované za republikovou hudební událost roku. Sledovalo ho přes 40 tisíc posluchačů.

Ředitelka Colours Zlata Holušová řekla, že smlouva s kapelou pro ni znamená splněný sen. „Lepší a slavnější kapelu si k osmnáctému ročníku našeho festivalu nemůžeme ani přát. Je to pro nás obrovská pocta. Vždyť The Cure patří k největším legendám světové hudby, ovlivnili několik generací muzikantů a kapel. Přestože letos oslavili 40 let své existence, The Cure prostě nestárnou,“ uvedla.

Festival se konal od středy a prostor na něm dostalo 120 zahraničních a domácích kapel.

Prohlédněte si snímky z festivalu: