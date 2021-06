Pět letních hudebních festivalů v cizině, které můžete osobně navštívit | E15.cz

Koronavirová krize loni krutě osekala letní festivalovou sezonu a zatím se zdá, že ani ta letošní o mnoho bohatší nebude. Na příští rok byl odložen například multižánrový Votvírák, rockový Mighty Sounds či metalový Masters of Rock. „V Česku to bude spíše o menších akcích, nečekaných iniciativách a hlavně si tuzemské kapely zajedou zahrát do většiny menších i větších obcí,“ potvrzuje David Gaydečka, organizátor pražského Metronomu. Hudební nadšenci nicméně mohou vyrazit do zahraničí, kde je nabídka o něco pestřejší.