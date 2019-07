Před osmi lety byla zpěvačka Amy Winehouse nalezena mrtvá. Teprve po třech měsících byla objasněna příčina smrti - otrava alkoholem. Pět let po smrti zpěvačky Amy Winehouse vydal fotograf Charles Moriarty knihu s názvem Before Frank. Byla v ní řada do té doby nezveřejněných fotek umělkyně. Byly pořízeny v v Londýně a New Yorku před vydáním jejího debutového alba.