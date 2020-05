XCOM: Chimera Squad - recenze: Hra pokračuje v úspěšném boji | E15.cz

Mimozemská diktatura, kterou po vítězné invazi na Zemi zavedli Prastaří, byla poražena. Je čas míru, a tedy čas odpočinku. Ne však pro vojáky strategického koordinačního střediska XCOM, které vyslali do další série bojů vývojáři ze studia Firaxis Games.

Harmonické soužití lidí a nejrůznějších druhů „ufounů“ má totiž velmi křehké základy. A sérii XCOM zase stárne hráčská základna, tak proč nezkusit nalákat mladé na legendární strategickou hru po výrazném faceliftu? Přibude jich asi hodně, protože titul Chimera Squad se výjimečně vydařil.

Hráč ve hře nebrání celou Zemi, ale Město 31 – modelový příklad soužití lidí, mimozemšťanů a hybridů různých ras, který se někdo snaží kompromitovat. Chimera Squad musí dokázat, že pořádek a právo vše vyřeší. Příběh je jednoduchý, přehledný, ovšem z kategorie „neurazí, ale ani nenadchne“.

Hlavní vývojář hry Mark Nauta, který měl šéfovské prsty i v předchozích úspěšných dvou dílech XCOM, však zamával s řadou typických vlastností těchto her. Ta na první pohled jasná je, že v jednotce Chimera bojují bok po boku lidé a – možná až příliš polidštění – mimozemšťané.

Zmizelo také střídání bojujících stran, které někteří hráči často kritizovali kvůli komplexní netaktičnosti. Nově se tak střídají daní vojáci podle iniciativy. Hra má rychlejší tempo a soustředí se na rozvíjení charakterů vojáků, o které hráč nesmí přijít. To je další velkou změnou – pamětní desku se jmény padlých hrdinů z krvavých misí nyní člověk ve hře nenajde.

Zásadní změnou je však celý modus operandi misí, na které hráč vojáky jednotky Chimera vysílá: skládají se totiž z takzvaného breach módu a taktického módu. Jednotka vyráží na bojiště z vybraných pozic a hráč rozhoduje, který voják kudy „na plac“ vtrhne a co při svém entrée udělá.

Pak následuje zmíněný tahový boj, po jehož dokončení, je-li mise náročnější, následuje další breach mód a boj v další oblasti. Je to rychlejší a jednodušší forma, na kterou si jde velmi snadno zvyknout. A to lze konstatovat téměř o všem, co bylo v Chimera Squad upraveno a zjednodušeno – třeba o managementu základny i vybavování vojáků.

Ve výsledku se nabízí takové povzdechnutí, že Chimera Squad se musela stát výtahem a zjednodušeninou, byť zábavnou, komplexní a relativně složité mechaniky XCOM, právě aby ji pochopili i mileniálové a současní teenageři.

XCOM: Chimera Squad

Vydal: 2K Games

Vývojář: Firaxis Games

Hodnocení: 80% (po 21 hodinách)