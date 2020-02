Recenze: Modelář je zmatená zpráva o Česku | E15.cz

Naposledy se v kině Petr Zelenka svým filmem vyjadřoval k české minulosti, nyní se pustil do současnosti. Zatímco ve filmu Ztraceni v Mnichově propagoval alternativní teorii o významu a důvodech událostí kolem mnichovské dohody, novinka Modelář shrnuje celkem rozšířený negativní názor na aktuální stav české společnosti.

Do ní se z Izraele vrací mladý chemik, poté co ve světě přežil bombový útok. Třicátník bez pořádné práce sice neví, kdo je doma premiérem, cítí však silnou touhu zasadit se o pozvednutí významu rodné země. Konkrétně tím, že by z Česka inicioval soudní proces s Bushovou administrativou za zločiny proti lidskosti.

Muž s tváří Kryštofa Hádka, který se tu všem představuje jen jako Pavel, jako naivní idealista částečně plní roli průvodce po různých způsobech občanského protestu, od happeningových provokací po práci pro politika se zdánlivě rozumnými názory. Všechny tyto aktivity však v tomto filmu rychle narazí na nepropustné limity.

Zelenka v novince přemýšlí o (ne)možnosti postavit se korupci a lhostejnosti a vyzývá k diskuzi. Nezvykle jasné politické nabroušení snímku řeže v některých replikách. Jeho ostří ale tupí uspěchanost přehlídky možností svědomitého občana, nepropracovanost hlavního charakteru, nevýrazné vizuální pojetí, nevhodně okázalá hudba a tónová nevyrovnanost snímku oscilujícího mezi jemnou satirou a vznešenou tragédií, přičemž to první mu jde výrazně lépe.

Komedie s přesahem o dvou kamarádech s rozdílnými způsoby života, která se skrývá uprostřed této morální lekce, by přitom mohla stačit. Hádek i Jiří Mádl působí na rozdíl od řady svých kolegů přirozeně a životně, a to druhý jmenovaný dostal roli šišlavého majitele dronu, podle nějž člověk svůj názor nejlépe vyjádří nakupováním.

Když poněkud asociální Pavel bezelstně čelí předsudkům nebo pohodlnosti svých spoluobčanů slovně, scénář upozorňuje na absurditu určitých názorů relativně duchaplně. Když dojde na činy, scény postrádají přesvědčivější motivaci. Příliš viditelně totiž zůstal hlavním modelářem příběhu o boji jedince za spravedlnost Petr Zelenka a jeho společensko-politické frustrace.