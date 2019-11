Recenze: Mňága amp; Žďorp snažila vrátit ke svým přímočarým, akustickým kořenům. Dva roky poté vydala své čtrnácté řadové album s názvem Třecí plochy, na kterém se nejen drží tohoto svého předchozího závazku, ale ještě dokázala své písně zvukově obohatit o dříve ne tolik výrazné hudební motivy.</textarea></div></div></div><a href= | E15.cz

Když skupina slavila přede dvěma lety třicet let existence, její kapelník Petr Fiala v rozhovorech celkem upřímně přiznával, že hity jako Hodinový hotel nebo Made in Valmez už asi jen tak nevymyslí. Na novém albu také skutečně takové šajby stejně jako na těch několika předchozích nejsou.

Ale to snad ani nevadí. Fiala a spol. se drží své tradice, značky, a tím tedy i jisté melancholické nálady. Navíc k tomu přibyla zralost daná narůstajícím věkem hlavního autora a nadhledem, který v textech i hudbě po těch letech chválabohu získal – a neztratil.

Album otevírá jazzově laděná coververze písně skupiny J.A.R. Je to nejisté z jejího nedávného alba Eskalace dobra, která naprosto přesně zapadá do letité filozofie skupiny Mňága & Žďorp. Následuje píseň s téměř latinskoamerickými rytmy Kdo čím chce být, překvapivě optimistická Žádnej strach, typická „mňágovina“ Barevný směrovky do zítra, naprosto neobvyklá předělávka dávné písně Vladimíra Veita na text Williama Shakespeara Sonet, pocta vzorům jako Annie Lennox a Lou Reedovi Atakdál až po závěrečný rokenrol Svítáníčko.

Celé album je tak mnohem barevnější – i třeba díky lehce countryové písni Třísky s hostujícím Lubošem Novotným z Druhé trávy a jeho steel kytarou – než například počiny z doby po přelomu tisíciletí, které dávno zapadly a nikdo na ně nijak zvláště nevzpomíná.

Zdá se ale, že kapela z Valmezu – nebo z Mezříče, jak svému městu říká jistá část rodáků – chytla před pár lety svůj druhý dech a zatím jej neztrácí. A to se po třiceti a něco letech v českém bigbítovém rybníce nestává tak často.

MŇÁGA & ŽĎORP: Třecí plochy

Vydal: Surikata Records

Délka: 40 minut

Hodnocení: 70%