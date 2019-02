Recenze: Stará láska, Nerez... a Lucia | E15.cz

Přesto se o to hlavní motor jedné z nejoriginálnějších folkových skupin Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský pokusili, když mezi sebe přijali zpěvačku se slovenským původem Lucii Šoralovou. Výsledkem je nové, autorské album nazvané Zlom vydané skutečně pod původním názvem Nerez, nikoli Neřež, jak si kapela říkala po smrti Navarové.

Pro skupinu je to skutečně milník, protože svůj původní název neužívala přes dvacet let. Zvuk kapely byl přitom s ženským hlasem vždy a úspěšně spojován. A Vřešťál se Sázavským onen dámský hlas po celou dobu usilovně hledali, až jej po Martině Fialové, Magdě Škardové, Kateřině Koščové a právě Kláře Vytiskové, zdá se, alespoň pro tuto dobu našli.

Na duo Vřešťál–Sázavský je na novém albu opět naprostý spoleh. Nechybějí typické folkrockové „nerezovky“ jako odlehčená Bosanoha nebo blues Vím, že víš. To, že se Lucia Šoralová stala řádnou členkou uznávaného dua, dokládá skutečnost, že je autorkou pěti skladeb – stejně jako složil Vřešťál.

Lucia Šoralová je skvělá zpěvačka, která Navarovou rozhodně nenapodobuje a snaží se jít svou cestou stejně jako ve svém věku šla její předchůdkyně. Má s ní společné to, že umí podat folkovou píseň stejně jemně, hravě i intenzivně jako ve skladbách s židovskou či východoevropskou melodikou Vřes, Ani ohevet otcha, Neleťte léta či v hodně smutné maďarské lidovce Ederlezi.

Možná je v některých pasážích trochu afektovanější a v jiných zase o něco temnější, jako třeba v coververzi staré nerezovské písně Budeme si spolu žít, která se původně jmenovala Na dně. Proč ne. Z alba ale poněkud vybočuje až příliš hysterická závěrečná a titulní skladba Zlom, protože volání zpěvačky po tom, aby jí někdo ublížil, zní přece jen nevěrohodně až podivně.

Nerezovských osudových písní jako Já s Tebou žít nebudu, Rozpravy, Tisíc dnů mezi námi, Hlava v krupobití nebo Kočky na novém albu příliš není. On to není ani ten původní Nerez a už nejspíše logicky nikdy nebude. Ale to nemusí vadit. Spojení Vřešťála, Sázavského a Lucie Šoralové má i tak svůj zvuk, poetiku, atmosféru, vtip – a tím pádem i smysl. A to je hlavní.