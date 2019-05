Rocketman může navázat na úspěch Bohemian Rhapsody | E15.cz

Po Bohemian Rhapsody přichází Rocketman. Režisér Dexter Fletcher v něm naznačil, jak moc asi ovlivnil konečnou podobu filmového hitu o Freddiem Mercurym, u něhož nahradil oficiálního režiséra Bryana Singera. Novinka Rocketman sleduje první část života jiné britské hudební hvězdy, Eltona Johna, v podobném stylu - tedy pomocí energických hudebních čísel a emocí jednoduše srozumitelného příběhu o hledání lásky a identity.

“Nejde o typický životopis, je to muzikál a obsahuje i prvky fantazie, lidi se na Eltonově prvním americkém koncertě doopravdy nevznášeli. Písně jsme nepoužili chronologicky, ale podle toho, jak jejich texty odpovídaly příběhu. Inspirovali jsme se duchem toho, co se stalo, ale jde o reimaginaci, ” popisoval na tiskové konferenci představitel hlavní role Taron Egerton, který spolu svůj part také naživo odezpíval.

Letos třicetiletý herec proslavený akcí Kingsman se na film připravoval hlavně tak, že trávil se zpěvákem co nejvíc času. “Mohl jsem ho potkat mimo to pozlátko showbyznysu a na všechno jsem se ho ptal. On se totiž za nic nestydí a fakt na všechno odpoví,” prozradil Egerton, který prý při festivalové premiéře hlavně sledoval reakce Eltona a jeho textaře a kamaráda Bernieho Taupina. “Spolu s Dexterem jsme byli šťastní, že se každých pět minut na sebe dívali a tiskli si koleno,” ujistil herec o Eltonově spokojenosti s výsledkem. “On přitom nechtěl, aby ho film oslavoval. Mohli jsme být upřímní,” odkázal režisér Fletcher na scény o zpěvákově komplikovaných vztazích s rodiči nebo o problémech s drogami a alkoholem.

Snímek, který vstoupí do distribuce v řadě zemí včetně Česka nedlouho po Cannes, začal vznikat už několik let před úspěchem Bohemian Rhapsody. Nyní by na něj mohl navázat. Ještě víc odpovídá typu snímku, který dnes láká do kinosálů. “Lidi chtějí spektákl, nezapomenutelný sdílený zážitek, jinak se na film můžou podívat doma. U Rocketmana by byla škoda, kdybyste ho viděli sami,” myslí si představitelka Eltonovy matky Bryce Dallas Howardová.