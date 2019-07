Stranger Things: Třetí řada je nejsledovanějším seriálem Netflixu | E15.cz

Analytik finanční společnosti Raymond James Justin Patterson uvedl, že Netflixu díky mimořádně vysoké sledovanosti stoupl počet platících uživatlů služby o 26 procent. „Ukazuje se, jak je důležitý originální a kvalitní obsah,“ uvedl Patterson.

Seriál Stranger Things tak naprosto jasně zvítězil v pomyslném klání s dalším vysoce očekávaným letošním seriálem Game of Thrones. Osmá série největšího trumfu společnosti HBO se u diváků setkala s rozporuplnými ohlasy a na její finále se podívalo „pouze“ 19 milionů diváků.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.