Létající vlak. Japonský Maglev drží rychlostní rekord i po pěti letech | E15.cz

Japonsko bylo první zemí, která v rozsáhlém měřítku zavedla do provozu „běžné“ vysokorychlostní vlaky, usilovně ale pracuje i na dalších způsobech železniční dopravy. Důkazem je Maglev, vlak na magnetickém polštáři, který od 21. dubna 2015 drží rychlostní rekord pro tento druh dopravy.

Na zkušební trati jako první vlak v historii překonal rychlost 600 kilometrů za hodinu, když svůj dosavadní rekord 590 kilometrů za hodinu zvýšil na stále platných 603 kilometrů za hodinu.

První tratě, určené pro provoz vysokorychlostních vlaků, uvedli v Japonsku do provozu v roce 1964. Premiérový šinkansen spojil Tokio s více než 500 kilometrů vzdálenou Ósakou. Stejná dvě města má v budoucnu spojit i Maglev, první část mezi Tokiem a Nagojou by měla být zprovozněna koncem 20. let.

Maglevy, které umožňují podstatně vyšší rychlosti díky tomu, že nepoužívají klasická kola a kolejnice, dnes fungují i v Číně, Jižní Koreji či Německu, nikde ale nejsou příliš rozšířené.