Malajci mají také svůj Krumlov | E15.cz

Cesta Nejjednodušší cestou do Malakky je výlet ze Singapuru. Trasu Singapur– Malakka a zpět operuje několik autobusových společností a cesta trvá zhruba tři až pět hodin v klimatizovaném autobuse. Je to sice jen 240 kilometrů, ale cestující musejí absolvovat dvě hraniční kontroly, což základní dobu trochu protáhne – záleží na frontách na hranici. Zpáteční lístek pro jednu osobu vyjde v přepočtu na necelých tisíc korun. Podobně se dá do Malakky dostat také z Kuala Lumpuru. V Malace je také mezinárodní letiště s linkami do Penangu a indonéského Pekanbaru, na místě fungují také levné a spolehlivé taxíky. Durian Oblíbenou místní specialitou jsou dezerty z durianu, což je nepříliš vábně vonící tropické ovoce. Jak říkají místní, smrdí jako peklo, ale chutná jako nebe. Lze ochutnat durianovou zmrzlinu, durianový dodol (černý gel na bázi durianu a kokosu) či durianový čendol, což je něco jako zmrzlinový drink se zelenými sladkými nudličkami. Výrobna zábavní pyrotechniky na Srí Lance nabízí životu nebezpečnou práci za minimální mzdu Jídlo Malakka je rájem gurmánů. Malajské jídlo je skvělé a velmi levné, navíc je ve městě mnoho jiných provozoven – thajské restaurace, čínské, indické i západní. Z místních jídel stojí za ochutnání laksa, což je něco jako tom yum polévka s mořskými plody, či rýžová nasi lemak a ostatní rýžové a nudlové tradiční pokrmy. Malajci hojně používají ostré koření sambal, které dává pokrmům specifickou chuť. Nechybí samozřejmě klasika street foodu – špízy satay. Ty ovšem Malajci řadí do kategorie „západních jídel.“ Alkohol Malajsie je muslimská země. Alkohol tu sice není nedostupný, ale je docela drahý. Pivo Tiger je všudypřítomné, nicméně jedno malé stojí více než jídlo. V barech a hotelích se běžně podává i jiný alkohol.