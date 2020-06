Máme málo sněhu. Italský ledovec proto jeho správci zakryli pod plachtu | E15.cz

Léto přichází a s ním i obava provozovatelů lyžařských areálů na alpských ledovcích, že nebude na čem lyžovat. Na ledovci Presena na severu Itálie nasadili pro konzervaci sněhu obří plachty. Sněhové pokrývky je tu totiž letos údajně jen třetina oproti obvyklému stavu z minulých let.

“Jediná cesta ochrany sněhu, kterou můžeme nasadit, je skrýt ho před slunečními paprsky, co nejvíc to jde,” popsal pro deník Guardian Davide Panizza ze společnosti Carosello-Tonale, která má zakázku v Preseně na starosti. V roce 2008 takto konzervovali 30 tisíc metrů čtverečních plochy sjezdovek, nyní je ambice schovat trojnásobek. To odpovídá pro představu ploše asi dvou desítek fotbalových hřišť.

Geotextilie, kterou Carosello-Tonale na severu Itálie nasadila, má za úkol odrážet sluneční paprsky. Díky tomu se sníh pod pokrývkou tolik neohřívá a netaje tak rychle. Cena takové služby se pohybuje v přepočtu v řádu nižších stovek tisíc korun.

O podobný takzvaný snowfarming se v posledních letech snaží i jinde. Rakouské ledovce včetně například celoročně provozovaného Hintertuxu stěhují takovou kobercovou pokrývku postupně po celém areálu. Dalším způsobem uchování sněhu jsou třeba vychlazované sněhové jámy, kam se sníh v lyžařských střediscích na léto nahrne a v zimě pak ten samý znovu použije.