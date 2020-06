Kam vyráží čeští cestovatelé? Honza: Nejzajímavější poměr kvality a ceny nabízí Španělsko | E15.cz

Pandemie koronaviru zkazila řadě výletníků plány. Bezpečnostní omezení ale postupně odpadají a dopravci spoj po spoji obnovují. Naskýtá se tak mnoho příležitostí i díky levným jízdenkám či letenkám, obvykle přelidněné turistické cíle obývá jen zlomek turistů. Tak proč nevyrazit do světa? Deník E15 proto oslovil zajímavé české osobnosti, které spojuje láska k cestování a objevování. Která místa doporučují a kam se chystají vydat? V prvním díle odpovídá Jan Pavelka, náruživý cestovatel a provozovatel webu Honzovy letenky, který upozorňuje na aktuální cenové akce leteckých dopravců.

Do které země se dnes vyplatí cestovat a proč právě tam?

Vzhledem k uvolnění cestovních pravidel těsně před letní sezónou jsou aktuálně v nabídce letenky přes léto do destinací, jako je Řecko, Itálie, Kypr, Malta nebo Španělsko za mnohem nižší ceny, někdy i třetinové oproti minulým rokům. Z těchto destinací mám nejoblíbenější Španělsko, které vždy nabízí nejzajímavější poměr kvality a ceny.

Jaká zajímavá místa stojí za návštěvu?

Těch je spousta - Katalánsko, Baleáry, Kanáry, zajímavá je celá Andalusie s dechberoucí architekturou v Seville, ale i méně známé destinace jako je třeba Alicante a Costa Blanca, které jsou mi nejblíže hlavně díky přímé lince z Pardubic.

Máte na Španělsko nějakou zvlášť oblíbenou vzpomínku?

Když jsem se nad odpovědí na tuto otázku zamyslel, zjistil jsem, že za poslední rok jsem byl ve Španělsku celkem osmkrát. Jezdím tam s rodinou, s kamarády na pánskou jízdu, ale i jako doprovod školního výletu, takže je vzpomínek strašná spousta. Když jsme letěli na pánskou jízdu, tak nás bezpečnostní kontrola nutila ochutnávat přímo u scanneru lahvičky 100 ml alkoholu, abychom dokázali, že nepřevážíme výbušniny. Nejvíce se vždy těším ale na klidné posezení v nějakém dobrém tapas baru na pláži, to je taková klasika, která nikdy neomrzí.

Kam se chystáte na příští zahraniční cestu a na co se v cílové destinaci nejvíce těšíte?

Letos mám zatím naplánované na léto Rhodos, Varnu a Mallorku. Díky nižším cenám ubytování bych se tak chtěl podívat i do míst a hotelů, za které by mi bylo minulé roky líto utrácet tolik peněz. Po bouřlivém období posledních tří měsíců si tak rád dopřeju letos trochu oddychu. Rovněž bychom rádi s kamarády zaletěli do Alicante, které nám na jaře nevyšlo.