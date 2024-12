Ilona Bittnerová ví, jaké to je měnit život českým ženám. Zatímco si trh stále zvyká na menstruační kalíšky, látkové vložky nebo nově menstruační plavky, její byznys se nezastavil ani v krizi a spolu s tím, jak rozjela edukační kampaň, kontinuálně roste. „Že jsme vstoupili do širokého povědomí, poznám podle hejtů na internetu. Když přijdou, je to vlastně dobré znamení,“ říká Ilona Bittnerová v rubrice Proč mě to napadlo, kde e15 magazín představuje zajímavé nápady tuzemských podnikatelů.

Kalíšek na úvod

Ilona Bittnerová je původem učitelka oboru biologie a matematika. Vždycky dělala hodně věcí naráz, a tak v roce 2006 vlastně náhodou spustila s kamarádkou, molekulární bioložkou, e-shop Kalíšek.cz prodávající menstruační kalíšky. „Samy jsme si to vyzkoušely a přišlo nám to jako skvělá věc. Nikdo takový výrobek v Česku do té doby neprodával, a tak nám dávalo smysl do toho byznysově jít,“ popisuje.

Velmi brzy také spustila vzdělávací blog – přece jen v sobě učitelské povolání nezapře. „Ta zkušenost mě přivedla k ženskému cyklu, zdraví a tématům, která s tím souvisejí. Zjistila jsem, jak žalostně málo samy ženy o sobě vědí, a tak jsem se rozhodla to změnit,“ vypráví. Kamarádka záhy odešla za kariérou do Švýcarska, a Ilona Bittnerová pokračovala v byznysu sama.

Když dostane otázku, jak těžké bylo tohle téma ve společnosti vysvětlovat a komu vlastně své výrobky chtěla prodávat, ukáže se, že součástí její osobnosti je určitý nadhled a smysl pro humor. Bylo jí prý od začátku jasné, že zrovna menstruační kalíšek přitáhne, jak je Ilona Bittnerová pojmenovává, Lesany, tedy ženy řekněme přírodnějšího ražení.

Právě proto se podnikatelka rozhodla zacílit na mainstream, kde je daleko těžší, ale o to byznysově zajímavější získat zákaznice. „Vůbec jsem nechtěla, aby to ženy vnímaly jako okrajovou podivnou věc. Souvisí to s jejich anatomií, cyklem a dalšími věcmi,“ vrací se ke vzdělávacímu pilíři svého podnikání.

Po menstruačním kalíšku začala Ilona Bittnerová Češky učit používat látkové vložky. Zprvu, když sama trend zaregistrovala, měla obavy ho do svého portfolia přidat. „Říkala jsem si, že už je to hodně radikální alternativa, že když začnu prodávat ještě látkové vložky, tak svůj byznys úplně zabiju. Pak se mi ale narodila dcera a v šestinedělí jsem je vyzkoušela. Nakonec se to ukázalo jako vhodná alternativa pro ty ženy, které kalíšek z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí použít,“ přibližuje vlastní cestu k látkovým vložkám.

Klíčové na tomhle bodu portfolia Ilony Bittnerové také bylo, že vložky začala šít v Česku, zatímco kalíšky dovážela ze zahraničí. „Že jsme s tím prošli až do mainstreamu, a to platí o jakémkoli produktu i dnes, jsem poznala podle hejtů na internetu. Ale mojí prací je vysvětlovat, že nejde o návrat do 19. století. Teď jsou úplně jiné materiály a technologie,“ poukazuje na kombinaci čtyř různých druhů tkanin, které se při výrobě vložek využívají.

Radar po světě

Zatímco ona sama přinesla myšlenku, vybírala látky a design, šití měla na starosti nejprve jedna švadlena, která se ozvala po výzvě na Facebooku, později práci vzala chráněná dílna a dnes si nechává vložky vyrábět na zakázku v několika šicích dílnách na Liberecku, kde sama žije. Trend se rychle rozjel, a tak se švadleny naučily stejný produkt kopírovat, šít doma a prodávat na e-shopech, což tlačí cenu dolů. Ilona Bittnerová je přesto ráda, že se jí podařilo trend v Česku prosadit.

Po látkových vložkách přišly menstruační kalhotky, obě pod značkou Meracus, což znamená latinsky „čistý“. Trend vypozorovala Ilona Bittnerová v USA a opět ho přenesla do Česka, i když to zprvu tak úplně neplánovala. „Dovážela bych jejich produkty, ale ty holky měly tolik práce, že o nějakém exportu nechtěly ani slyšet,“ vypráví o začátku byznysu v Česku.

České menstruační kalhotky začala nabízet v roce 2016, deset let po startu svého byznysu. V té době Iloně Bittnerové začala ještě jedna příjemná starost, když podruhé otěhotněla. „Na jednu stranu to bylo skvělé, na druhou jsem ty kalhotky nemohla sama testovat. Nemenstruovala jsem ani téměř dva roky po porodu, což mi sice kamarádky záviděly, ale byznysově to pro mě bylo za trest,“ vzpomíná dnes s nadhledem.

Nyní je trh zase o kus jinde, záběr Ilony Bittnerové se obchodně rozšířil o menstruační pomůcky a příslušenství, jako jsou sáčky na praní jemného prádla, mycí houbičky a podobně. Myšlenka byla ale od začátku stejná: „Pro mě bylo vždycky důležité, aby si ženy mohly najít takovou pomůcku, aby se s ní cítily pohodlně během menstruace. Přišlo mi tragické, že spousta z nich menstruaci prožívá opravdu negativně. Přitom když si najdou pomůcku, na niž se mohou spolehnout a která jim není nepohodlná, je to obrovský posun dopředu,“ říká.

Cesta za svobodou

A tak když přišel nový trend menstruačních plavek, bylo jasné, že je Ilona Bittnerová vezme do svého portfolia. A definitivně tím stvrdila svoji roli, nebo lépe řečeno poslání, že se stane tím, kdo vyhledává a přináší trendy kolem ženské hygieny do Česka.

V tomhle smyslu podle ní proto není důležité, že zrovna tenhle výrobek nevzniká v Česku. Řeč byla o vzdělávacích aktivitách Ilony Bittnerové. Je to možná trochu oblouk, ale nejde tady vynechat kamenný obchod, který její firma měla v Praze. Jakkoli to nebyla tiskárna na peníze, ženy se tam chodily radit a sledovat nové trendy. Součástí obchodu byl i sklad pro distribuci zboží a celý systém dával Iloně Bittnerové smysl.

Měl však své háčky. Třeba sehnat personál, který by se vzdělával a v žádné radě nespletl – přece jen jde o dost citlivé téma. Také bylo nutné, aby prodavačky zvládaly angličtinu, protože obchod měl mezinárodní klientelu. „I když si žena nic nekoupila, věděli jsme, že pokud odejde spokojená, bude o nás mluvit dál. Také se spousta prodejů odehrávala následně na internetu. To bylo mnoho čísel, která jsme neuměli zahrnout, ale jako celek byl obchod dobrý nápad,“ hodnotí šéfka firmy.

Později však musela hledat větší skladovací prostory, a tím pádem už funkce kamenného obchodu nedávala smysl ani teoreticky, navíc udeřila energetická krize.

Za trendy a vzděláváním se samozřejmě skrývají i čísla. Má Luna, tedy značka sdružující všechny aktivity Ilony Bittnerové včetně e-shopu i vydavatelství, měla vloni obrat kolem čtyřiceti milionů korun. Firma rostla jak za covidu, tak právě během energetické krize. Je proto zřejmé, že nápad přilákal investory. Zhruba před rokem přišli Ruslan Skopal a Adam Rožánek z firmy DaniDarx, která povozuje e-shop Trenýrkárna.cz. DaniDarx má zase v zádech SPM Capital dvojice investorů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla, jež vyrostla na herním studiu Bohemia Interactive. Ilona Bittnerová už teď drží ve firmě jen menšinový podíl, stále se však podílí na jejím rozvoji a hledání nových trendů.

Nově příchozí byznysmeni přinesli naproti tomu kromě finančního zázemí také marketing, nad nímž se ale firma chce brzy ještě jednou zamyslet, aby neztrácel nic z původní autenticity.

Aby byl obrázek podnikání Ilony Bittnerové kompletní, musíme vidět i cestovatelku s notebookem na klíně toužící po svobodě. Navštívila dokonce takové země, jako je Írán či Afghánistán. „Cestovala jsem vždycky, už když jsem studovala. Že existuje e-commerce, je pro mě vysvobození. Mám díky tomu volnost a mohu pracovat odkudkoli. Nedělá mi potíž vypnout svět okolo a soustředit se,“ říká a přidává historku o tom, jak ji překvapil Afghánistán, kde čekala odpojení od on-line světa, ale díky pokročilému pokrytí v zemi ji pracovní povinnosti nutily být vzhůru na hotelu ještě v noci.

Ilona Bittnerová svou podnikatelskou cestou ukázala, že když mají ženy odvahu bourat zažité stereotypy, mohou změnit mnohé – kromě vzniku úplně nového trhu také názor většinové společnosti na jejich témata. Její příběh ukazuje, že z podnikání může plynout nejen profit, ale i přínos společenský a osvobození – možnost být ženou po svém.