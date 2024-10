Finální destinace Kodaň. Dánská metropole návštěvníka chytne a nepustí

Jako řada návštěvníků i já jsem byla ze své první návštěvy Kodaní naprosto ohromená a stále jsem se k městu v myšlenkách vracela, až jsem se rozhodla v Kodani žít. Možná napořád, kdo ví.

La Banchina

Dánské léto oplývá jednou aktivitou: koupáním se v kanálech, které najdete po celém městě. Pokud chcete navštívit nejkouzelnější z míst, kam se Dánové chodí zchladit, když teploty ve Skandinávii přesáhnou 23 stupňů, půjčte si kolo a vyrazte na projížďku. Vyjeďte po nejznámější ulici Nyhavn a kolem nejlepší restaurace na světě – ano, doslova, Noma má nejen tři michelinské hvězdy, ale už pětkrát získala titul Best Restaurant in the World časopisu Restaurant, naposledy v roce 2021 (do Nomy pospěšte, její majitel hrozí, že nákladný provoz zavře). Poté dojedete do La Banchina, malé kavárny a vinárny na mole. Vyhraďte si pro tento výlet několik hodin, a pokud do Kodaně cestujete v zimě, vyzkoušejte jejich saunu. Kdo až do La Banchina nemíří, měl by si udělat alespoň krátkou zastávku v Papirøen, na novém kanále kousek od Opery.

La Banchina|MARTIN SVOBODA

Apollo Bar

Uprostřed barevného kanálu Nyhavn máte pocit, že můžete narazit pouze na turistické pasti. Pokud ovšem zamíříte do Apollo Baru v přilehlém vnitrobloku, čeká na vás skvělé jídlo i pití a ve většině případů také malá fronta, která však stojí za to. Pokud sem přijdete na snídani, nevynechejte největší dánskou klasiku, chleba se sýrem a máslem. Skandinávská kuchyně si zakládá na jednoduchosti a kvalitě ingrediencí a tato pro Dány ikonická snídaně je toho důkazem. Zajít si sem můžete dokonce i na večeři a vyzkoušet sedmibodové menu párované s naturálními víny. Apollo Bar patří do rodiny podniků Frederika Bille Braheho, společně se známým Atelier September, kam doporučuji zajít na vyhlášený lívanec, anebo s Kafeterií v SMK Museum.

Apppolo Bar|MARTIN SVOBODA

Veras Market

Ráj pro všechny milovníky módy na netradičním místě, pod mostem. Veras Market je něco jako obří blešák s módou, kde po dobu léta a podzimu mladé Dánky a mladí Dánové prodávají a kupují nejrůznější kousky ze svých šatníků a domovů. Pro nejlevnější dánské designérské kousky vyrazte právě tam a určitě odnesete několik originálních kousků za skvělou cenu. Připravte si ovšem hotovost, s terminály se tu nesetkáte, a pokud vám během nakupování vyhládne, přímo v areálu Veras se nachází Pops Diner, který se specializuje na hand smashed burgers, jež rozhodně stojí za to vyzkoušet.

Veras Market|MARTIN SVOBODA

Papirøen

Zastavme se ještě v Papirøen. Ostrov a dříve veřejnosti nepřístupná oblast, která získala své jméno podle toho, že se zde skladoval papír pro dánský tisk, je dnes novou rozvíjející se městskou čtvrtí plnou inovativní architektury. Pokud se tam chystáte podívat v létě, nezapomeňte si plavky a ručník, jelikož se zde nachází také jeden z nejprostornejších doků, ze kterých můžete skočit do moře! Papirøen se rozkládá jen kousek od známé opery a venkovního food marketu Broens, kde mimo jiné najdete stánek s burgery výše zmíněné Nomy.

Papirøen|MARTIN SVOBODA

Louisiana

Pokud jste milovníci umění a architektury, Dánsko pro vás bude rájem. V samotné Kodani stojí za návštěvu Copenhagen Contemporary, SMK Museum, Design Museum Denmark. Pokud máte ovšem den navíc, vydejte se kousek za Kodaň do Louisiany, která je považována za jedno z nejlepších muzeí na světě. Kromě vnitřní výstavy je tam i krásná expozice venkovní. A jelikož muzeum leží na útesu u moře, cítíte se tam, jako ve sceneriích filmu Skyfall a k tomu v obklopení uměním. Po výstavě si můžete zajít na oběd či večeři do místní restaurace, která je designovým skvostem, a zakončit tak celý den plný umění a architektury.

Louisiana|MARTIN SVOBODA

Brus

Máte večer ještě energii a chuť na drink? Namiřte si do Brus v Nørrebro. Prostorný a industriální pivovar v kombinaci s barem nabízí široký výběr piv od klasických pilsnerů přes zábavné IPY až po kyseláče, ale rádi sem chodí i milovníci naturálních vín nebo koktejlů. Přímo naproti najdete známou italskou restauraci Bæst, kam si můžete zajít na skvělou neapolskou pizzu před či po drinku a zakončit tak dlouhý den strávený projížďkami na kole po Kodani.

BRus|MARTIN SVOBODA