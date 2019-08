Místo hotelu nástroj propagandy. Nejvyšší prázdná budova na světě stojí v KLDR | E15.cz

Zatímco plánované výšky, 340 metrů a 105 pater, dosáhl objekt už v roce 1992, tedy přesně deset let od prvního kopnutí do země, dalších 16 let se nad městem tyčil jen skelet bez oken a fasád. Později betonovou strukturu, která si v mezidobí vysloužila přezdívku "hotel hrůzy", obložili kovem a sklem.

Po 16 leté pauze v roce 2008 se na pyramidě opět začalo stavět, a to ve spolupráci s egyptskou společností Orascom. Do betonové konstrukce se instalovaly skleněné a kovové panely v hodnotě 180 milionů dolarů. Hotel tak získal nejenom elegantnější vzhled, ale i provozovatele.

Na konci roku 2012 německá společnost provozující síť luxusních hotelů Kempinski, oznámila, že hotel otevře do půl roku. Ani tentokrát ale na jeho zprovoznění nedošlo, o několik měsíců později společnost prohlásila, že vstup na severokorejský trh zatím není možný.

Pyramida svému původnímu účelu neslouží dodnes. A místo hotelu funguje s nainstalovanými LED diodami jako největší světelná šou a především jako nástroj propagandy. Čtyřminutové video promítané na fasádě přibližuje historii země a propagandistická hesla nebo severokorejskou vlajku.

KLDR se navzdory politickému režimu stala v poslední dekádě relativně oblíbenou turistickou destinací. Individuální turistika přesto zatím není možná. Návštěvy KLDR organizují cestovní kanceláře, které zajišťují potřebnou administrativu. V Česku jde aktuálně o China Tours, Eso travel nebo Nomad.