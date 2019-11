Rugby jde v Japonsku do finále. Jaká je odměna za výhru? | E15.cz

Anglická rugbyová asociace (RFU) může v případě vítězství Anglie ve finále letošního šampionátu vyplatit rekordní odměnu. Na bonusech může celý tým včetně trenéra získat až šest milionů liber (177 milionů korun). Informoval o tom britský deník The Daily Telegraph .

Má jít o historicky vůbec nejvyšší odměnu za vítězství na prestižním mistrovství světa, které se koná jednou za čtyři roky. O danou sumu se však podělí 32 členů anglické reprezentace. Její finálový vyzyvatel z Jihoafrické republiky výši případných bonusů neuvedl.

Pokud by se týmy měly spoléhat na odměnu přímo od pořadatelů akce, příliš by si nepolepšily. Vítězný tým by si přišel celkem na 325 tisíc liber (9,6 milionu korun).

Samotné rugbyové šampionáty patří mezi vůbec největší sportovní akce světa. Z toho letošního, konaného v Japonsku, má plynout příjem jen ze vstupenek ve výši téměř osmi miliard korun. Celkový rozpočet turnaje se blíží třinácti miliardám.

Sobotní finále hrané v Jokohamě začíná v 10 hodin středoevropského časového pásma. Anglie se s Jihoafrickou republikou utká o zlato po dvanácti letech. V roce 2007 v Paříži zvedli Pohár Webba Ellise nad hlavu podruhé v historii "Springboks", tentokrát jsou mírnými favority Angličané. Ti si finále MS zahrají počtvrté, uspěli jako dosud jediný tým ze severní polokoule pouze v roce 2003.