Mohl být nejdelším dvojkolejným mostem v Evropě, ale není. Druhou kolej na něj sice při stavbě položili, ale vlak po ní nikdy neprojel. Branický most, lidově zvaný most inteligence, oslavil 55 let od železničních zatěžkávacích zkoušek. Připomeňte si jeho historii v galerii.