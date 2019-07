Mozek jako ovladač počítačů a smartphonů. Elon Musk se pochlubil dalším ambiciózním projektem | E15.cz

Vizionář Elon Musk se opět dostal do popředí zájmu. Jeho start-up Neuralink, který založil v roce 2017, představil výsledky své dosavadní práce. Společnost pracuje na speciálních čipech, které by mohly v budoucnu pomoci lidem s tělesným postižením ovládat počítač nebo chytrý telefon pouze pomocí svých myšlenek.

V přímém přenosu tak Musk představil novou technologii, která může v budoucnu pomoci lidem. Naznačil i to, že by nový vynález mohl pomoci bojovat proti některým poruchám mozku. „Většina lidí si to neuvědomuje, ale my můžeme tyto problémy vyřešit pomocí čipů,“ uvedl Musk. Doplnil také, že chce se svým startupem dosáhnout „symbiózy s umělou inteligencí“.

Implantáty budou šetrně zapuštěny do mozkové tkáně. Jejich speciální schopností je, že dokáží snímat elektromagnetické impulsy. Implantáty Muskovy společnosti dokáží tyto podněty rozeznat, a jejich nositel tak může myšlením ovlivnit to, co se bude dít. V lékařství takové technologie sice existují, ale Neuralink údajně vytvořila takové implantáty, které mozkovou tkáň téměř vůbec nepoškozují.

Elon Musk prozradil, že mezi současné plány Neuralinku patří vytvoření speciálního zařízení, které by dokázalo do mozku dostat příslušné implantáty. Pro představu - jejich tloušťka se pohybuje mezi 4 a 6 mikrometry. To je zhruba necelá třetina průměru lidského vlasu.

Server The New York Times ale uvedl, že Muskův nový projekt má před sebou ještě „dlouhou cestu“, než bude moc být použit pro komerční účely.

Testování nové technologie probíhá zatím na myších a opicích, které dokázaly pomocí své mysli počítač ovládat. Musk však nyní doufá, že by se technologie mohla testovat na lidských subjektech. A to už příští rok. Neuralink by také nově měla spolupracovat s neurochirurgy ze Stanfordské univerzity.