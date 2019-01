Na Václavské náměstí se mají vrátit tramvaje. Podívejte se, jak tam jezdily v minulosti | E15.cz

Pražský dopravní podnik vybírá projektanta, který bude mít na starost projekt pro návrat tramvají do horní části Václavského náměstí. Trať má vést od budovy Národního muzea až mezi ulice Jindřišská a Vodičkova. Vybrat ho chce do konce dubna. Informoval o tom ve čtvrtek generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski. Tramvaje na náměstí přestaly jezdit na začátku osmdesátých let.