Mardi Gras: Ve Finsku dokončili obří zábavní loď. Neví se, kdy vypluje | E15.cz

Horská dráha a pivovar, který využívá k výrobě filtrovanou mořskou vodu. To je jen část lákadel, která turistům nabízí Mardi Gras, nejnovější zábavní loď z flotily Carnival Cruise Lines. Plavidlo dokáže ubytovat a zabavit celkem 6500 výletníků.

Výletního obra dokončili v loděnici Meyer ve finském městě Turku v nejméně vhodné době pro cestovní ruch, kdy pandemie globálně brzdí sociální aktivity i zábavu. Proto bude nejméně několik měsíců trvat, než na palubu vstoupí první cestující. Záleží na tom, kdy Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí zruší zákaz výletních plaveb. Uvádí to agentura Bloomberg.

Majitel a provozovatel nové lodi Carnival Cruise Lines plánuje debutovou plavbu z USA do Karibiku na duben. Jízdní řád má ovšem v rukou právě Centrum pro kontrolu a prevenci, které bude před obnovením plaveb vyžadovat, aby všechny lodě získaly dosud neurčené certifikace a provedly zkušební plavby k prokázání pandemické připravenosti.

Ekologie a zábava

Loď o hmotnosti 180 tisíc tun ve svém trupu skrývá dvě divadla, pět toboganů, lanové hřiště, minigolf a basketbalové hřiště či kryté náměstí s obchody, restauracemi a dekorativními místy určenými speciálně pro fotografování selfie na Instagram. Kromě atrakcí projektanti a konstruktéři mysleli i na životní prostředí. Mardi Gras totiž bude první výletní lodí v USA využivající k pohonu motorů zkapalněný zemní plyn. Emise uhlíku díky tomuto řešení klesnou o pětinu. Loď se tak stane nejzelenějším plavidlem plujícím z USA do Karibiku a Mexika. Za to si ovšem majitel lodi nechá zaplatit a týdenní pobyt pro dva v luxusní kajutě s venkovní vířivkou a vstupem na opalovací terasu s polstrovanými lehátky vyjde na sedm tisíc dolarů (lehce přes 150 tisíc korun).

Největším lákadlem má ovšem být první obří horská dráha Bolt vybudovaná na lodi. Atrakce sice nesnese srovnání s horskými drahami na pevnině, ale na moři se jedná o unikát. „V New Yorku, Las Vegas a v dalších městech můžete v zábavních parcích slyšet hluk a vibrace horské dráhy. To jsme jsme na lodi nechtěli,“ říká agentuře Bloomberg Ben Clement, viceprezident společnosti Carnival odpovědný za stavbu lodí. Proto se spojil s německou společností Maurer Rides, která vyřešila systém s vlastním pohonem, díky němuž jsou horské dráhy prakticky neslyšitelné. „Místo práce s převodovými řetězy a soupravami používáme na trati unikátní elektromotory. Je to mnohem tišší než cokoli jiného, ​​co jsme viděli, a systém disponuje velkým zrychlením. Navíc je systém bezpečný a natolik lehký, aby se mohl postavit na palubě lodi,“ doplnil Clement.

Dráha byla vyrobena a smontována nejprve v Německu, kde proběhly i první testy na pevnině. Poté byla konstruce rozmontována a převezena do Finska, kde byla znovu smontována již na lodi. Poté prošela intenzivními zkouškami na moři. Experti vyhodnocovali bezpečnost, vibrace, elektronické technologie a další oblasti nutné k certifikaci včetně koroze, již může vyvolat slaný mořský vzduch.

Bezpečnost na prvním místě

S až 6500 budoucími hosty na palubě bylo pro majitele nejdůležitější nalezení způsobu, jak rozdělit davy lidí na různá místa a skupiny podle zájmů. Návrh, který byl vypracován před pěti lety, obsahuje šest zón a vyhovuje i v době pandemie. Lidé se tak na lodi mohou rozptýlit podle svých zálib. Gurmánům a milovníkům živé jazzové hudby je určena francouzská čtvrť. Pro aktivnější výletníky je určena sportovní zóna, která kromě horské dráhy obsahuje pět toboganů, lanové hřiště, minigolf a basketbalové hřiště. Zbylé zóny jsou rovněž tematické – Itálie, jižní Pacifik a New York.

Ve společných prostorách jsou navíc rozptýleny desítky restaurací a barů včetně venkovní oblasti Street Eats, která má připomenout festival potravinářských kamionů, s kiosky pod širým nebem. „Nechtěli jsme gastronomické služby s dlouhými frontami,“ říká Clement o rozhodnutí poskytnout tolik různých zařízení. Jediná věc, bez níž se budou muset gurmáni z obav před pandemií na palubě obejít, je klasický samoobslužný bufet.

