All Blacks na prodej. Slavný ragbyový tým potřebuje finanční pomoc | E15.cz

Podle zpráv britské televizní stanice Sky je americký investiční fond Silver Lake připraven investovat do týmu přezdívaného podle dresů All Blacks postupně až 300 milionů amerických dolarů, téměř 6,5 miliardy korun. A to výměnou za patnáctiprocentní podíl v této organizaci. Jde přitom o národní tým. Taková investice by jej ocenila na dvě miliardy amerických dolarů.

Pro Silver Lake by to nebyla první sportovní investice. Fond je také spolumajitelem společnosti City Football Group, která vlastní například anglický fotbalový klub Manchester City. Silver Lake byl také součástí konsorcia, jež koupilo licenci na značku MMA zápasů UFC v roce 2016 za čtyři miliardy amerických dolarů.

V listopadu v rozhovoru pro deník New Zealand Herald se šéf novozélandské ragbyové asociace Mark Robinson nechal slyšet, že v roce 2020 utratí federace polovinu ze svých rezerv ve výši necelých 100 milionů novozélandských dolarů, zhruba 1,5 miliardy korun. Zároveň připustil, že hledá investory. Příjmy asociace byly loni minimální.