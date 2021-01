Letní olympijské hry 2020: Tokio si za odložení olympiády připlatí | E15.cz

Pandemie koronaviru přinesla mnoho nečekaných důsledků, i ve sportovním světě zavinila něco, co tu ještě nebylo. Vůbec poprvé se z jiného důvodu nežli kvůli válkám odložila největší sportovní událost - olympijské hry. Pro hostitelské Japonsko to znamená mohutné náklady navíc.

Nejinovativnější hry v historii

Loňské olympijské hry měly být nezapomenutelné. Japonci slibovali dokonalou organizaci a využití nejmodernějších technologií. Nikoho asi nepřekvapí, že maskoty her měli být roboti. Další humanoidní roboti měli návštěvníky bavit a pomáhat jim s informacemi. Krom toho měly být hry vysílány v dosud nejvyšší kvalitě - a to v extrémním rozlišení 8K. Hry měly být zkrátka nejinovativnější v historii, což také něco stojí. To vše bude nejspíš platit i při odkladu.

Rozpočet

Celkové oficiální náklady se mají nakonec vyšplhat na 15,4 miliardy dolarů, v přepočtu 329 miliard korun. To je o 22 procent více, než bylo původně plánováno. Rozdíl je způsoben právě zpožděním, které se vyžádalo nejen vyjednávání nových smluv, ale také zcela nové výdaje na boj proti pandemii. Přesto upravená částka nemusí být konečná. Ještě na konci loňského roku přišel auditní výbor Japonska s informací, že ve skutečnosti přijdou hry až na 26 miliard dolarů. S náklady na zpoždění by se tedy celkové výdaje mohly přehoupnout přes 30 miliard dolarů.

Pokud budeme počítat s oficiální verzí pořadatelů, pak celé posunutí olympiády o rok vyjde v přepočtu na 2,8 miliardy dolarů. Největší část z těchto dodatečných nákladů by přitom mělo zaplatit město Tokio, a to 1,1 miliardy korun. Další necelou miliardu má uhradit organizační výbor her.

Dodatečné náklady zahrnují například platby za zablokování sportovišť pro nový termín nebo i bytových jednotek určených pro sportovce. Celá olympijská vesnice, v níž mělo být ubytováno celkem 11 tisíc sportovců, se totiž po hrách měla přetransformovat v rezidenční blok s celkem čtyřmi tisíci byty. Některé z nich mají cenu v přepočtu až 35 milionů korun.

Pandemie může přerušit dlouhou sérii

Až skutečně zaplane olympijský oheň, bude to podle japonského premiéry Jošihideho Sugy důkaz, že lidstvo porazilo virus. Zatím se počítá s termínem 23. července až 8. srpna.

Pokud by se letní hry nakonec nekonaly, stalo by se tak poprvé od druhé poloviny 20. století. Od roku 1896 se Olympijské hry konají každé čtyři roky, vždy v létě. Od roku 1924 přibyla i zimní varianta. Výjimkou byly pouze roky 1916, 1940 a 1944, kdy konání her znemožnily světové války.

Tokio 1964

Japonská metropole nepořádá olympijské hry poprvé. Konaly se tam již v roce 1964 a i tehdy je provázela ukázka nejnovějších technologií. Vůbec poprvé byly tehdy na olympiádě použity počítače, což umožnilo zdokonalit například měření času. Kromě toho mohli hry poprvé živě sledovat i diváci u obrazovek. Tehdejším hrám se proto přezdívalo „sci-fi“ olympiáda.

Časový posun

V japonském časovém pásmu je o sedm hodin víc než v Česku. Velká část klání tedy bude probíhat v ranních hodinách středoevropského času.

Český tým

Kompletní sestava tuzemských reprezentantů ještě stále není definitivní. Řada sportovců si musela prodloužit svou kariéru, jiní naopak získali další čas na vyléčení zranění. Obhajovat zlato bude judista Lukáš Krpálek. Medaili mohou znovu získat také kajakáři nebo tenistky a mezi favority patří i někteří atleti nebo například sportovní střelci. Želízkem v ohni je pak trojnásobný mistr světa v lezení Adam Ondra.

Ruský tým

Pokud se nic nezmění, budou na hrách chybět ruští zástupci. Důvodem je skutečnost, že sportovní arbitrážní soud rozhodl o vyloučení Ruska ze sportovních akcí kvůli opakovaným dopingovým proviněním. K vidění tak ruští sportovci nebudou nejen v Tokiu, ale například i v Pekingu na zimní olympiádě 2022. S největší pravděpodobností ale budou ruští sportovci moci soutěžit pod „neutrální“ vlajkou.

Další olympijské hry

V únoru 2022 proběhnou zimní olympijské hry v Číně a v srpnu 2024 pak letní hry v Paříži. Další zimní hry bude hostit Milán - Cortina d'Ampezzo a následovat budou letní hry v Los Angeles.