Neuralink Elona Muska slaví. Přiměl makaka telepaticky hrát videohru | E15.cz

Neuralink Elona Muska ukázal ve svém videu devítiletého makaka Pagera hrající videohru Pong. Pracovníci Neuralinku jej nejdříve naučili hrát hru pomocí joysticku, za čež byl během celé akce odměňován banánovým smoothiem, které popíjel přes speciální brčko. Pager měl již během té doby implantován v mozku čip. Když pak výzkumníci společnosti odpojili joystick, dokázal Pager hrát hru pouhou myslí. Odborníci uvádějí, že se jedná o významný pokrok pro Neuralink, ale i pro celé lidstvo, protože se celá věc odehrála zcela bezdrátově.

Elon Musk má dlouhodobou ambici vést společnost k „nadlidskému poznání“ a částečně bojovat s umělou inteligencí, která by podle něj mohla jednou zničit lidskou rasu. V rámci povedeného pokusu Neuralinku oznámil na svém twitterovém účtu další ze svých ambiciózních a odvážných cílů. „První produkt firmy Neuralink umožní paralyzovaným lidem ovládat chytrý telefon pouhou myslí, a to rychleji než těm, kteří používají prsty,“ uvedl Musk. Jeden z odborníků však doplnil, že ačkoliv se jedná o významný pokrok, je zapotřebí mít o celé záležitosti více údajů.

„Naším posláním je vybudovat bezpečný a efektivní klinický systém BMI (Brain Machine Interface), který bude bezdrátový a plně implantovatelný,“ uvedli vědci z Neuralinku. Zároveň dodali, že jejich prvním cílem je dát paralyzovaným lidem zpět jejich digitální svobodu, aby mohli snadněji komunikovat prostřednictvím textu, ale také aby bylo možné vysledovat, co je na internetu zajímá. V budoucnu by také čipy mohly pomoci handicapovaným lidem, když by nahradily nefungující nervová spojení mezi končetinami a mozkem.

Skutečnost, že opice dokáže pouhou myšlenkou ovládat počítač, není ale vůbec nová. „Tato ukázka rozšiřuje řadu prací, které pocházejí přinejmenším z průkopnických studií na počátku dvacátých let,“ poznamenal Andrew Jackson, profesor neurálních rozhraní na univerzitě v Newcastlu. Dodal také, že ovládání hry vypadá na videu velmi působivě, avšak zatím se k němu nedostala řádná publikace o celém pokusu, takže zatím nechce nic posuzovat. Uznává však, že bezdrátové provedení takové věci je rozhodně nové a inovativní.

Neuralink již dříve předvedl video prasete zvaného Gertrúda s čipem v mozku. Během tohoto pokusu počítač sledoval její nervovou aktivitu při hledání potravy. Společnost na svém blogu uvedla, že se všemi zvířaty bylo zacházeno dobře a že péče o ně byla zajištěna a posléze hodnocena veterináři. „Opice Pager žije se svým nejlepším kamarádem Codeem. Stále se houpe na svém domku na stromě a po hraní videoher si podřimuje v houpacích sítích,“ uvedl Neuralink.