Nicholas Winton by dnes oslavil 111 let | E15.cz

Nicholas Winton se narodil 19.května 1909 v Londýně. Zachránil 669 židovských dětí, které dokázal spolu s jeho spolupracovníky několika vlaky převézt z nacistického protektorátu Čechy a Morava do Británie. První vypravený vlak vyjel z Prahy v květnu roku 1939. Nicholas Winton zemřel v červenci 2015 v úctyhodném věku 106 let.

Winton ale zbytek svého život nejvíce trpěl při vzpomínce na fakt, že poslední transport 1. září už nedorazil.

"Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl." Nicolas Winton

Životní příběh Nicholase Wintona byl ztvárněn v dokumentárním filmu "Síla lidskosti", který měl premiéru v Praze roku 2001. Zúčastnil se jí sám Winton s rodinou, ale do Prahy se dostavilo i několik zachráněných dětí z celého světa. Jak už tomu ale bývá, kniha je většinou tučnějším a obsáhlejším zdrojem informací, a tak si můžete o Nicholasovi Wintonovi přečíst více v knize "Není-li to možné: Životní příběh sira Nicholase Wintona", jejíž autorkou je Wintonova dcera Barbara Wintonová.

Velmi emotivní sousoší Nicholase Wintona spolu s dětmi lze zahlédnout na pražském Hlavním nádraží, ale tato socha není zdaleka jedinou takovou památkou. Socha Nicholase Wintona se nachází v Maidenheadu na nádraží, ale i v Londýně na slavné Liverpool Street, kam přijížděly vlaky s dětskými transporty.

Anglická královna Alžběta II. vyznamenala Nicholase Wintona řádem britského Impéria za jeho zásluhy pro společnost. Dále pak prezident Václav Havel ocenil Wintonův čin Řádem TGM. V současné době je Nicholas Winton nominován na Nobelovu cenu za mír. Winton bezesporu patří mezi nejvýznamnější a nejúctyhodnější osobnosti, k jehož odvaze a neúnavné úsilí o dobro vzhlíží celý svět. I dnes.

Sochy se dočká i Trevor Chadwick

Trevoru Chadwickovi, který v roce 1939 pomáhal Nicholasovi Wintonovi při záchraně židovských dětí z Československa, chtějí v Británii též postavit sochu. Pomník by měl stát v jihoanglickém městě Swanage, odkud Chadwick pocházel, informoval o tom web BBC.

Chadwick zařizoval v nacisty okupované Praze transporty a všechna potřebná povolení. "Musel jednat s úřady, a jeho život tak byl ve velkém nebezpečí," uvedl Corben. Podle BBC také samotný Winton tvrdil, že skutečným hrdinou byl Chadwick, který na rozdíl od něj zůstával kvůli organizaci transportů v protektorátu.

Chadwick zemřel v roce 1979. Jeho socha by měla stát nedaleko pomníku obětem války ve Swanage. Šéf nadace Trevora Chadwicka John Corben doufá, že by to mohlo být již v roce 2022. Místní radnice uvedla, že iniciativu "bezvýhradně" podporuje. Park, ve kterém by měla socha stát, hodlá po Chadwickovi pojmenovat. Na jeho památku chce také zasadit strom.