Muž, který chozením po zahradě vydělal miliardu nestačí počítat přání ke stým narozeninám | E15.cz

Velká Británie má nového hrdinu. Je jím veterán z druhé světové války Tom Moore, který ve čtvrtek oslaví sté narozeniny. Jeho sbírka pro britské zdravotníky se stala nejen internetovou senzací, ale strhla v zemi také obrovskou vlnu solidarity. Částka na charitativním účtu se v přepočtu blíží miliardě korun. Kapitánu Tomovi chodí nyní děkovné dopisy a přání k narozeninám z celého světa. Do školy v Bedfordshiru, kterou navštěvuje jeho vnuk, jich dorazilo už přes 125 tisíc. Mezi gratulanty se zařadili například i princ William s Kate, kapitán anglické fotbalové reprezentace Harry Kane či bývalá atletka Kelly Holmesová. Otevíráním přáníček strávilo 140 zaměsnanců školy celkem 1750 hodin.

Moore za svůj charitativní počin získal také dva zápisy do Guinnessovy knihy rekordů. Jedním z nich dokonce překonal výkon legendárního Kanaďana Terryho Foxe, který v 18 letech přišel kvůli rakovině o nohu a následně se vydal na více než 5 500 kilometrů dlouhý běh napříč Kanadou. V přepočtu na dnešní ceny se Foxovi tímto výkonem podařilo nashromáždit 27,2 milionu liber (847,7 milionu korun), píše agentura Reuters.

Moore se zavázal, že do svých stých narozenin, které oslaví 30. dubna, přejde stokrát dvorek za svým domem. V minulosti si přitom zlomil kyčel, a pohybuje se proto pomocí chodítka.

Druhý zápis do knihy rekordů si Moore vysloužil jako nejstarší člověk, který se umístil se svou písní na prvním místě hlavních britských hitparád. Veterán totiž nahrál společně se zpěvákem Michaelem Ballem předělávku písně You´ll never walk alone, jejíž výtěžek rovněž putuje na podporu zdravotníkům.

„Můj charitativní pochod vybral více peněz, než jsem si vůbec dokázal představit a jsem velice vděčný těm, kteří darovali peníze nebo si koupili náš singl, abychom mohli dosáhnout těchto rekordů společně a vybrat peníze pro náš neuvěřitelný zdravotnický systém v těchto těžkých časech,“ uvedl Moore.