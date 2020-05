Nicholas Winton by dnes oslavil 111 let | E15.cz

Nicholas Winton se narodil 19.května 1909 v Londýně. Zachránil 669 židovských dětí, které dokázal spolu s jeho spolupracovníky několika vlaky převézt z nacistického protektorátu Čechy a Morava do Británie. První vypravený vlak vyjel z Prahy v květnu roku 1939. Nicholas Winton zemřel v červenci 2015 v úctyhodném věku 106 let.

Winton ale zbytek svého život nejvíce trpěl při vzpomínce na fakt, že poslední transport 1. září už nedorazil.

„Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl.“ Nicholas Winton

Životní příběh Nicholase Wintona byl ztvárněn v dokumentárním filmu „Síla lidskosti“, který měl premiéru v Praze roku 2001. Zúčastnil se jí sám Winton s rodinou, ale do Prahy se dostavilo i několik zachráněných dětí z celého světa. Jak už tomu ale bývá, kniha je většinou tučnějším a obsáhlejším zdrojem informací, a tak si můžete o Nicholasovi Wintonovi přečíst více v knize „Není-li to možné: Životní příběh sira Nicholase Wintona“, jejíž autorkou je Wintonova dcera Barbara Wintonová.

Režisér domunetárního filmu Síla lidskosti, Matej Mináč, zjistil o tomto hrdinském činu mnoho informací, a s Nicholasem Wintonem se stali blízkými přáteli. O Wintonovi natočil dohromady tři filmy. Prvním byl celovečerní film „Všichni moji blízcí“, následně vyšel již výše zmíněný film „Síla lidskosti“ a poslední film nese název „Nickyho rodina“.

„Nicholas Winton se stal mým blízkým přítelem a zůstal jím po více než dvacet let. Pamatuji si ho jako velice charismatického a zábavného člověka. Neměl rád patos a vždy cítil potřebu bavit své hosty. Když mu bylo téměř sto let, rozhodl se vydělat pro jednu ze svých oblíbených charitativních organizací starající se o seniory peníze tím, že podnikne let ultralightem. Ptal jsem se jej: „Nicky, ty se nebojíš letět něčím tak nebezpečným? Já bych nikdy nesebral odvahu do něčeho tak strašného vlézt.“ On se jen usmál: „Mateji, až ti bude sto let, taky se nebudeš bát,“ popsal Mináč.

Kde uctít památku Nicholase Wintona

Velmi emotivní sousoší Nicholase Wintona spolu s dětmi lze zahlédnout na pražském Hlavním nádraží, ale tato socha není zdaleka jedinou takovou památkou. Socha Nicholase Wintona se nachází v Maidenheadu na nádraží, ale i v Londýně na slavné Liverpool Street, kam přijížděly vlaky s dětskými transporty.

Anglická královna Alžběta II. vyznamenala Nicholase Wintona řádem britského Impéria za jeho zásluhy pro společnost. Dále pak prezident Václav Havel ocenil Wintonův čin Řádem TGM. V současné době je Nicholas Winton nominován na Nobelovu cenu za mír. Winton bezesporu patří mezi nejvýznamnější a nejúctyhodnější osobnosti, k jehož odvaze a neúnavné úsilí o dobro vzhlíží celý svět. I dnes.

Sochy se dočká i Trevor Chadwick

Trevoru Chadwickovi, který v roce 1939 pomáhal Nicholasovi Wintonovi při záchraně židovských dětí z Československa, chtějí v Británii též postavit sochu. Pomník by měl stát v jihoanglickém městě Swanage, odkud Chadwick pocházel, informoval web BBC.

Chadwick zařizoval v nacisty okupované Praze transporty a všechna potřebná povolení. „Musel jednat s úřady, a jeho život tak byl ve velkém nebezpečí,“ uvedl šéf nadace Trevora Chadwicka John Corben. Podle BBC také samotný Winton tvrdil, že skutečným hrdinou byl Chadwick, který na rozdíl od něj zůstával kvůli organizaci transportů v protektorátu.

Chadwick zemřel v roce 1979. Jeho socha by měla stát nedaleko pomníku obětem války ve Swanage. Corben doufá, že by to mohlo být již v roce 2022. Místní radnice uvedla, že iniciativu „bezvýhradně“ podporuje. Park, ve kterém by měla socha stát, hodlá po Chadwickovi pojmenovat. Na jeho památku chce také zasadit strom.

Nicholas Winton - Google DoodleAutor: Kevin Laughlin

Dnes jako první na tuto historickou událost upozornila společnost Google, která na své domovské stránce vystavila takzvaný Doodle, na němž je vyobrazen Sir Winton se svým hrdinským činem. Doodle je přípomínkou pražských událostí záchrany židovských dětí, a mimo Českou republiku visí na stránkách Googlu například i ve Velké Británii, Řecku, Slovensku a dalších zemích. Nutno podotknout, že o vznik Doodlu se zasloužil americký kreslíř Kevin Laughlin ve spolupráci s Wintonovou dcerou Barbarou. Laughlin v minulosti navrhl také upravené logo Googlu v podobě pražského orloje.