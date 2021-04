V Madridu přerušili narychlo aukci obrazu. Autorem může být Caravaggio | E15.cz

Jen několik hodin před aukcí stáhli v Madridu z prodeje obraz, jehož odhadovaná prodejní cena byla 1500 eur. Ukázalo se totiž, že jeho autorem může být slavný italský malíř Caravaggio. Informovala o tom italská a španělská média. Do aukce měl jít obraz s tím, že ho nejspíš namaloval někdo z dílny španělského barokního malíře Josého de Ribery. Španělské ministerstvo kultury vydalo zákaz vývozu obrazu do zahraničí.

Madridská aukční síň Casa Ansorena na poslední chvíli obraz z nabídky stáhla s tím, že dílo je potřeba "více prozkoumat". "Kéž by to byl Caravaggio," citoval deník El País španělského ministra kultury Josého Manuela Rodrígueze Uribese. Jeho ministerstvo rozhodlo o zákazu vývozu na základě posudku madridského Národního muzea Prado, který poukázal na stylistické i faktické okolnosti, jež odkazují na Caravaggiovo autorství. Zákaz vývozu ministerstvo považuje za preventivní opatření. O autorství se totiž zřejmě ještě povede dlouhá akademická debata.

Olej na plátně o velikosti 111 krát 86 centimetrů byl v nabídce s dalšími díly a starožitnostmi od poloviny března. Jednou z expertek na výtvarné umění, která nemá pochyb o tom, že obraz namaloval Caravaggio, je profesorka Římské univerzity Tre Maria Cristina Terzaghiová, která se na dílo přijela do Madridu podívat. Podle ní jde zcela jistě o obraz Caravaggia. Pochyby nemá ani známý italský výtvarný kritik a historik Vittorio Sgarbi, který odhadl cenu obrazu na 100 až 150 milionů eur v případě prodeje soukromému kupci, či na 40 až 50 milionů eur, pokud by se prodával madridskému muzeu Prado.

Nicméně italský historik umění Nicola Spinosa, který napsal řadu publikací o obrazech neapolských malířů 15. a 16. století, tvrdí, že obraz stažený z dnešní aukce je jen velmi dobrá napodobenina Caravaggiova stylu. "Nevidím Caravaggiův rukopis v tomto obraze," uvedl francouzský znalec Eric Turquin, jehož služby využívají všechny větší aukční domy. Turquin však uvedl, že neviděl dílo naživo, ale pouze jeho fotografii.

Podle agentury AFP by se mohlo jednat o obraz Ecce Homo, který italský malíř vyhotovil v roce 1605 pro kardinála Massima Massimiho. Podobný obraz byl zaznamenán v inventáři sbírky španělského velvyslance v Římě Juana de Lezcana v roce 1631. Z jeho kolekce pochází jeden z obrazů Caravaggia, který nyní vlastní muzeum Prado.

Caravaggio se narodil jako Michelangelo Merisi v Miláně v roce 1571, přízvisko Caravaggio získal podle obce, kam jeho rodina uprchla před morem. Proslul zejména obrazy s náboženskými motivy, byl ale i známý bouřlivák. V roce 1606 údajně neúmyslně zabil jistého Ranuccia Tomassoniho, za což byl odsouzen k trestu smrti. Uprchl z Říma do Neapole a žil pak na různých místech. V roce 1609 požádal papeže o milost a mohl se vrátit do Říma. Zemřel v roce 1610 ve věku 39 let, příčina úmrtí není dosud objasněna. Caravaggio inspiroval řadu barokních malířů, včetně Velázqueze, Rubense či Rembrandta.

Před pěti lety byla potvrzena pravost obrazu od Caravaggia, který ležel zřejmě přes 100 let na půdě domu nedaleko francouzského Toulouse. Toto plátno z roku 1607 nazvané Judita a Holofernes předloni koupil americký miliardář James Tomilson Hill. Cena nebyla zveřejněna. Odhaduje se, že za něj zaplatil 100 až 150 milionů eur.