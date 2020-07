Návrat nadzvukových letadel. Overture zahájí testování v roce 2021 | E15.cz

Zakladatel a šéf šest let starého start-upu Blake Scholl pro CNN uvedl, že XB-1 je prvním krokem k návratu nadzvukových letounů na oblohu. Zdůraznil přitom důležitost návratu tohoto druhu dopravy. „Lety dvojnásobnou rychlostí by přinesly možnost cestovat daleko více, rychleji a pohodlněji. Přinesly by do našeho života více lidí, míst a kultur,“ doplnil.

Boom Supersonic chce na modelu XB-1 předvést klíčové technologie, a tak podat přesvědčivý důkaz o možnosti návratu nadzvukových letadel. Patří k nim široké využití uhlíkových vláken či počítačem řízená aerodynamika. Stroj by měl být navíc stoprocentně uhlíkově neutrální.

„Chceme zajistit, aby budoucnost nadzvukových letadel byla nejen bezpečná, ale také ekologicky a ekonomicky udržitelná,“ zdůraznil Scholl. „Zájem předčil naše očekávání,“ dodal a doplnil, že ještě před vypuknutím pandemie získala společnost předobjednávky na své stroje ve výši šesti miliard dolarů, tedy téměř 141 miliard korun. Jedno letadlo má přitom stát 200 milionů dolarů, zhruba 4,7 miliardy korun. Mezi zájemci jsou prý konglomerát Virgin Group či aerolinky Japan Airlines.

Pokud půjde vše podle plánu, první lety dopravního letadla Overture pro 55 až 75 cestujících by měly začít v roce 2030.

Boom Supersonic není přitom jedinou společností, která vyvíjí nadzvukové letadlo pro civilní dopravu. Americký výrobce letadel Aerion Corporation chce na trh uvést malý nadzvukový letoun AS2 až pro dvanáct cestujících.

Podívejte se na výrobu nadzvukového letounu XB-1 a jeho předchůdce: