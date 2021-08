V Praze odstartoval závod 1000 mil československých | E15.cz

Do závodu 1000 mil československých odstartovalo ve čtvrtek ráno v centru Prahy 117 historických vozů. Nyní míří v první etapě do Bratislavy, v sobotu v podvečer se následně znovu vrátí do české metropole. Slavnostního startu závodu se společně zúčastnili také ministr dopravy Karel Havlíček a jeho slovenský protějšek Andrej Doležal. Na startu jsou historické vozy vyrobené do roku 1939, mezi nimi například závodní auta Bugatti, Praga nebo Aero.