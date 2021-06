Tramvaj Tatra T6A5 se loučí s pražskou dopravou | E15.cz

„Pro fanoušky MHD jsme připravili rozloučení s tramvajemi s několika symbolickými odkazy. Je to téměř přesně 26 let od převzetí prvních dvou vozů, což bylo 24. června 1995. Tramvaje jsme poprvé do provozu nasadili právě na linku číslo 4, a to 6. listopadu 1995,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Tramvaje T6A5 budou na svých posledních jízdách k dispozici od osmi do osmnácti hodin. Pojedou v intervalu patnácti minut, a to jako sólo vozy ze Smíchovského nádraží na Čechovo náměstí. Po šesté hodině vyrazí tramvaje T6A5 ze Smíchovského nádraží na cestu Prahou. V devatenáct hodin by měly dojet do domovských vozoven na Špejcharu, kde symbolicky zakončí čtvrt století ve službách Dopravního podniku.

Tramvaje typu T6A5 vyráběla především pro český a slovenský trh firma ČKD Tatra v Praze v letech 1991 až 1998. Vznikly jako nástupce tramvají Tatra T3 a celkem jich bylo vyrobeno 296.

V Praze se tramvaje tohoto typu sice loučí, ale nadále budou jezdit například v Brně a Ostravě, v zahraničí v Bratislavě a Košicích. Po roce 2016 se dostaly také na Ukrajinu, kde jezdí v Charkově, Kyjevu a ve městě Kamjanske. Svézt se s nimi mohou cestující také v Sofii.