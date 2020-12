Vyšehrad nově. Parky a v nich hravý mobiliář | E15.cz

Praha je jedno z nejzelenějších měst na světě, a to díky nízké hustotě zástavby. Navíc je ze 70 procent zastavěna vesnickým nebo maloměstským typem zástavby. Do 250 metrů z jakéhokoliv místa ve městě se člověk v Praze dostane do nějakého druhu parku. Je to jistě výhoda pro kvalitu života. Vedení metropole v péči o tyto typy ploch plánuje pokračovat.

Projekty na přeměnu zelených ploch představuje i výstava Praha zítra a následující galerie.

Hned tři ze čtyřech projektů se odehrávají na vltavských březích, což ukazuje na obnovení zájmu Prahy o „svoji“ řeku a krajinu kolem ní. Praha už v roce 2014 nechala vypracovat Koncepci pražských břehů, která se zabývá tím, jak říční krajinu úspěšně začlenit do struktury města, aniž by docházelo k jejímu poškození či degradaci.