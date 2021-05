Pneumatiky Hankook jako záruka nekompromisní kvality a požitku z jízdy | E15.cz

Pravý čas na přezutí na letní pneu

Pohled z okna nám už prozrazuje, že jaro je už konečně v plné proudu, a chladné počasí, které v posledních týdnech dominovalo, ustoupilo. Jarní období je každoročně spojené s výměnou zimních pneumatik za letní, nicméně letošní sezóna výměny pneu byla narušena díky pandemii covidu, a s ní spojeným lockdownem, a také nezvykle chladným počasím.



Řidiči se zatím do pneuservisů neženou, to lze vypozorovat i na automobilech, které stále většinou jezdí na zimních pneumatikách. Potvrzují to i průzkumy, které ukazují, že ještě v průběhu března měla letní pneumatiky obuta pouze desetina ze všech vozidel. Při počasí, které panovalo, kdy se teploty pohybovaly kolem bodu mrazu, a na většině území sněžilo, nemůžeme mít řidičům za zlé, že s přezutím pneumatik na letní gumy otáleli. . Autor: Pneuboss

Letní pneu pro lepší jízdní vlastnosti

V případě, že teploty začnou stoupat, není ovšem od věci znovu připomenout, že zimní pneumatiky nejsou stavěny pro provoz v teplejším počasí, a proto doporučujeme přezutí na letní pneumatiky v nejbližších dnech z důvodu zvyšující se sluneční radiace. Směs zimních pneumatik je určena do teplot pod hranicí 7 stupňů Celsia, kde dokážou naplno využít své technologie a vlastnosti, které si dokáží bez obtíží poradit se sněhem, ledem a i rozbředlým sněhem. Se zvyšující se teplotou se mění i podmínky a tím i chování směsi, to se projevuje zvýšenou spotřebou paliva, nižší ochranou proti aquaplaningu, zvýšení hlučnosti, snížením jízdního komfortu a v neposlední řadě také zhoršeným brzdným výkonem.

Pneumatiky Hankook pro řidiče SUV

Letní pneumatiky jsou speciálně uzpůsobeny, a vyvíjeny s ohledem na podmínky, které přináší teplejší sezonní podmínky, ať už to jsou velmi horké dny nebo také bouřky a přívalové deště. Například pneu Hankook Ventus S1 evo 3 SUV, určeny speciálně pro vozidla SUV, zaručují sportovní a dynamický výkon na suchých a mokrých vozovkách díky novému běhounu pneumatiky obsahující vysoce výkonné přírodní pryskyřice. Ventus S1 evo 3 SUV také disponuje dvouvrstvým tělem, které společně s aramidovým kompozitním materiálem snižuje nežádoucí zvýšení valivého odporu při vysokých rychlostech až o 60 % v porovnání s dříve používaným profilem. Výsledkem je dosažení trvale vysoké úrovně výkonu v širokém rozsahu teplot a podmínek. . Autor: Pneuboss

Hankook Ventus Prime 3 - volba komfortu

Pokud vás nejvíce zajímá komfort, tak můžete sáhnout po pneumatikách Ventus Prime 3, které dosáhly nejlepšího výsledku v hodnocení brzdného výkonu na mokrých a suchých vozovkách (test byl uveden v časopise Auto Bild, č. 10, celkem testováno 53 pneumatik v roce 2018), tato pneumatika je také dostupná v nejpopulárnějších rozměrech letních pneu 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17 a nebo také 225/40 R18. Veškeré letní gumy zmíněné v článku lze zakoupit u autorizovaného prodejce Pneuboss.cz.

Celoroční pneu Hankook Kinergy 4S2 pro bezstarostnou jízdu

Alternativou k letním a zimním pneumatikám jsou stále populárnější celoroční pneumatiky, jejichž kvalita profituje z kvalitního vývoje a testů provedených v nedávné době. Celoroční pneumatiky mohou být jasnou volbou pro řidiče, kteří jezdí krátké vzdálenosti, do městského provozu a pro řidiče, kteří shánějí pneumatiky na druhé vozidlo v domácnosti, a ušetřit za přezutí pneumatik v pneuservisu. . Autor: Pneuboss

Už neplatí, že jsou celoroční pneumatiky vyráběny jako kompromis mezi letní a zimní pneumatikou. Technologie použité u celoročních pneumatik se nyní zaměřují na výkon v oblastech, které jsou pro obě roční období nejdůležitější a to výkon na mokru a suchu v létě, a výkon na zasněžených a zledovatělých vozovkách v zimě.

Například upravená pryskyřicová směs pneumatiky Hankook Kinergy 4S2 zajišťuje vynikající přilnavost na mokrých vozovkách a široké příčné drážky poskytují ochranu proti aquaplaningu.

Pneumatika se neztratí ani v zimních podmínkách, kde vroubkované drážky dezénu poskytují větší záběr na sněhem pokrytých vozovkách. Spolehlivý celoroční výkon této pneumatiky také potvrdili odborníci z nezávislých motoristických magazínů, kde se Hankook Kinergy 4S2 umístila na prvním místě testu celoročních pneumatik (Auto Bild Allrad, rozměr 215/60 R16, 12/2020). Více o zmíněných pneumatikách a jejich výkonu se můžete dozvědět na stránkách výrobce https://www.hankooktire.com/cz/.

