Bear Grylls. Kdo je Chuck Norris divočiny? | E15.cz

Netflix před pár dny uvedl premiéru své nejnovější spolupráce s britským dobrodruhem Edwardem Michaelem "Bearem" Gryllsem. Stejně jako jejich předchozí počin You vs. Wild i Animals on the Loose vystaví nejslavnějšího skauta světa celé řadě nebezpečí divoké přírody. A stejně jako seriál z roku 2019 se na řešení jednotlivých problémů podílíte i vy.

Grylls a Netflix totiž vytvořili velmi inovativní dílo, které propojuje žánr wildlife-survival reality show s prvky počítačové hry. Výsledek? Fascinující.

V pohodlí svého domova si zapnete film, setkáte se s nezničitelným hrdinou Gryllsem, kterého de facto začínáte ovládat. Cíl je pokaždé jiný: někdy musíte přinést léky do těžko dostupné vesnice v džungli, jindy pátráte ve švýcarských Alpách po zaběhnuté fence bernardýna. Spolu s Gryllsem se tedy vydáváte na dobrodružnou cestu a občas nastanou chvíle, kdy se budete muset rozhodnout, co bude následovat. Má Grylls zkusit kaňon překonat po tenoučkém a nejspíš ztrouchnivělém kmínku stromu, nebo raději bezpečně slanit (a cestu si prodloužit)? Má sníst žabí vajíčka, aby si dodal energii, nebo zkusit chytit rybu (čímž může trávit dlouhé hodiny a nic nechytit)?

Sdílený žert o interaktivním formátu, s nímž Netflix a Grylls přišli, praví, že se dostanete k celé řadě možností, jak zabít nezničitelného Beara Gryllse, ale stejně se vám to nepodaří. Přesto si nemyslete, že všechny cesty vedou do Říma, nebo v tomto případě ke zdárnému vyřešení mise. Není tomu tak. Vaše rozhodnutí skutečně mohou vést k předčasnému konci mise bez zdárného výsledku. A to je rozhodně zcela nový směr, kterým se televizní zábava díky nejmladšímu šéfovi britských skautů všech dob vydala.

V aktuálním snímku se s Gryllsem vydáváte do velkého afrického safari, v němž vypadla elektřina, nefungují ochranné systémy a vy se (spolu se svým avatarem Gryllsem) musíte rozhodnout, co vyřešíte nejdříve: zachráníte sympatického opičáka, nahodíte zpět elektřinu, nebo se vydáte po stopách lva na útěku? Stále více možností, některé fatálnější než jiné. A hodiny tikají...

Šílenec odjakživa

Nejnovější Gryllsův pořad You vs. Wild i jeho aktuální filmový speciál jsou prozatímním vyvrcholením jeho kariéry dobrodruha. Ta odstartovala již v útlém dětství, kdy se se svým otcem (britským politikem konzervativní strany) věnoval náročnému lezení a jachtaření.

Sport ostatně koloval v Gryllsových žilách. Narodil se v roce 1974 a mezi jeho předky najdeme výjimečné hráče kriketu. On sám se ale cíleně věnoval jiným odvětvím: vedle jachtařského klubu se v mládí zabýval parašutismu a karate, v němž dosáhl na černý pásek.

Na střední škole pokračoval v pilování svých lezeckých dovedností a dokonce inicioval založení horského klubu. Na univerzitě v Bristolu studoval španělštinu a němčinu, úspěšně vystudoval bakaláře. A pak se zapsal do armády, kde působil mezi lety 1994 a 1997. A nejspíš by tam dosáhl skvělé kariéry a vysoké hodnosti i prestiže, kdyby se mu jednou během parašutistického letu otevřel padák. Bylo to v Zambii v roce 1996 a padák se neotevřel ve výšce kolem 5000 metrů. "Měl jsem tenkrát odříznout hlavní padák a vsadit na rezervní, ale prostě jsem na to měl málo času," uvedl Grylls pro Daily Mail. Při pádu si zlomil tři obratle, a ačkoliv jeho mícha zůstala neporušená, následující rok strávil 10 hodin denně rehabilitací.

S vojenskou kariérou byl konec. Ale kariéra profesionálního dobrodruha tím měla teprve začít.

Everest i večeře v oblacích

A začala velkolepě. Nějakých 18 měsíců po strašlivém pádu si Bear Grylls splnil klukovský sen a vyšplhal na vrchol Mount Everestu. Bylo mu tehdy 23 let, čímž se stal jedním z nejmladších lidí, kterým se povedlo nejvyšší horu světa zdolat.

A ve výčtu jeho úspěchů a netradičních rekordů můžeme pokračovat. Na vodních lyžích objel britské ostrovy, na člunu projel severním Atlantikem z Halifaxu do Skotska, na motorizovaném paraglidu obletěl Himaláje (byl zvažován i přelet přes Mount Everest, ale nakonec k němu nedošlo kvůli obavám z narušení čínského letového prostoru, nicméně výšku na to Grylls měl).