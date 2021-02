Výstaviště v Praze-Holešovicích je v rekonstrukci. Vyjde na stovky milionů | E15.cz

Cyklostezky i trasy pro koloběžky, občerstvení či hřiště pro parkur, to nyní nabízí pražské Výstaviště v Holešovicích. Společnost Pražské výstaviště, kterou vlastní pražský magistrát, v uplynulém roce proinvestovala do údržby a revitalizace areálu téměř 30 milionů korun. Investice do rekonstrukčních prací již celkově za dva roky prací dosáhly bezmála 76 milionů korun a na letošní rok je připraveno pokračování prací, jejichž cena se celkem vyšplhá do devítimístných částek.