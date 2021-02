Národní technické muzeum může získat desítky strojů od Českých drah | E15.cz

Národní technické muzeum (NTM) má po vládním souhlasu získat do svých sbírek 65 historických železničních kolejových vozidel a dva podvalníky. Vozy by se měly podle veřejné zakázky, kterou předloží ministerstvo kultury vládě, kupovat od Českých drah. Stát za vyřazené vlaky a lokomotivy z let 1881 až 1976 zaplatí státnímu dopravci 21,9 milionu korun bez daně.

„Uzavíraná akvizice je završením práce pracovníků NTM, jejíž počátky sahají do roku 2006, kdy v rámci Železničního muzea začala vznikat koncepce doplnění sbírky vagonů a lokomotiv. Vozidla jsme vytipovávali po celém Česku a od roku 2007 začala být svážena do depozitáře v Chomutově, kde jsou uložena až do vyřešení majetkoprávních vztahů,“ popisuje letitou operaci Michal Novotný, ředitel Železničního muzea.

Podívejte se na nové vagóny a lokomotivy Národního technického muzea:











18 fotografií

Muzeum státní sbírku kolejových vozidel výrazně doplňuje po více než třiceti letech, protože pro ně má konečně prostor ve zrekonstruovaném Železničním depozitáři v Chomutově. Tem muzeum provozuje od roku 2012.

„Sbírka NTM se velmi rozrostla převážně v osmdesátých letech minulého století, tedy v době po ukončení parního provozu v ČSSR, a byla tak do současnosti zaměřena zejména na významná hnací vozidla z éry parního provozu. Z důvodu nedostatku úložných prostor tehdy kurátoři NTM rezignovali na vozidla běžnější, která však tvořila podobu české železnice tak, jak si ji pamatujeme ještě z nedávné minulosti,“ dodává k doplnění depozitáře Novotný.

V Národním technickém muzeu jsou silně zastoupené parní lokomotivy

retrostroje: lokomotiva Kladno • VIDEO Michal Nosek, e15

Do současného výběru se podle něj také dostala některá vozidla, která přestala sloužit běžnému provozu relativně nedávno. Například motorové vozy či jednotka Žaboltam. Díky nákupu by se měly sbírky NTM rozšířit o deset motorových a elektrických lokomotiv, jednu motorovou jednotku, sedm motorových vozů, čtyři přípojné vozy, 13 osobních vozů, osm služebních a poštovních vozů, 15 nákladních vozů, čtyři cisterny, dva vozy traťové údržby, jeden železniční jeřáb a jeden pár úzkorozchodných podvalníků.

„Soubor vozidel dokumentuje technický vývoj drážních vozidel společnosti Československé státní dráhy a ČD, který není v tomto rozsahu a celistvosti jinak možné získat od jiného dodavatele. Neexistuje tak z technických důvodů možnost hospodářské soutěže. Zadavatel proto navrhuje pro zadání veřejné zakázky využití jednacího řízení bez uveřejnění,“ napsalo ve svém vyjádření ministerstvo kultury, které celou akci zastřešuje. Rezort předpokládá uzavření smlouvy v prvním čtvrtletí letošního roku.