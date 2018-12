Proměna švábů v zombie: Vědci popsali jeden z nejděsivějších útoků přírody | E15.cz

Výše zmíněné druhy totiž obývají tropické oblasti a o životní prostor se musejí dělit s Ampulex compressa – smaragdovými, či švábími vosami, jejichž samičkám dala evoluce do vínku bez nadsázky hrůzostrašnou zbraň. Hrůzostrašnou, pokud jste šváb.

Neurotoxin promění švába v zombie-ledničku

Když vosa zahlédne švába, přicupitá k němu, bodne jej za hlavou pod krunýř a vpustí do něj první neurotoxin, který nebohému hmyzu na pár chvil umrtví přední končetiny. Jenže to je pouze začátek. Šváb se nyní nemůže bránit, a tak si jej vosa v klidu připraví pro druhé bodnutí. Tentokrát mu ale do těla vpraví mnohem mocnější jed, který jej promění v zombie. A to doslova.

Prudký toxin zcela zablokuje jakýkoliv vzdor a pud sebezáchovy švába – provede v podstatě chemickou lobotomii, a tak nyní vosa chňapne jedno z jeho tykadel a poslušně si jej odvede do nory. Zde, v intimním klidu, do nebohého a stále žijícího švába naklade vajíčka a podzemní kóji ucpe hlínou, aby, až se šváb probere, nemohl utéci. Hmyz je tedy doslova pohřbený zaživa a promění se v živoucí ledničku s dobrotami pro pomalu se líhnoucí larvy.

„Karate“ proti vosám

Jistě uznáte, že něco tak krutého si nezaslouží ani šváb, a tak i jemu dala evoluce do vínku velmi specifickou obranu – svým způsobem karate. Nyní jej pomocí vysokofrekvenční kamery připevněné na mikroskopu popsal tým vědců v článku pro časopis Brain, Behavior and Evolution (PDF).

Pro švába je naprosto klíčové, aby se k němu vosa nepřiblížila. A právě k tomu může využít své mocné zadní končetiny, které dokážou vykonat velmi silný a rychlý kop podobný baseballovému odpalu. Pokud tedy šváb vycítí nebezpečí, přitáhne zadní končetinu až k hlavě a švihne s ní zpět, přičemž 180° pohyb zvládne zhruba za 15 milisekund.

Pokud končetina po cestě potká vosu, rána bude dostatečně silná, aby ji odmrštila, a pokud se vosa z kopu vůbec probere, šváb získá dostatek času na rychlý úprk.

Až tedy zase v ložnici objevíte švába, vězte, že jeho příbuzní z Afriky, Jižní Ameriky a dalších tropických oblastí nemají vůbec jednoduchý život. Teprve až pak jej zašlápněte.