Filmová recenze: Krásně srdceryvné léto | E15.cz

Místo odloženého 55. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začíná v pátek přehlídka Tady Vary, která promítne šestnáct filmů v 96 českých kinech, každý vždy všude ve stejný čas. Na páteční zahájení si karlovarští dramaturgové vybrali jeden z nejemotivnějších kousků poslední festivalové sezony, australské melodrama Než skončí léto, které pak 9. července vstoupí i do běžné distribuce.

Dojemný film, který dokáže lámat srdce a zároveň u něj zahřát, první diváky rozplakal v soutěži loňského benátského festivalu. Jeden z kvarteta hlavních herců Toby Wallace tam získal i cenu pro objev roku, a to za roli problematického mladíka, do něhož se zamiluje šestnáctiletá Milla.

Hlavní hrdinka k tomu vzdoruje smrtelné nemoci a tuší, že by si měla všeho užít co nejvíc a co nejdřív. Film sám je jako ona – intenzivní, nekonvenční, pohlcující, vtipný, vnímavý. A ve svém žánru překvapivě nesentimentální.

Jeho režisérka Shannon Murphyová se přitom dřív věnovala hlavně divadlu a celovečerní film do té doby nenatočila. Filmovou režii šla studovat, aby prozkoumala možnosti tohoto média. Podle jejího debutu se zdá, že jej pochopila dokonale.

Přestože děj vychází z divadelní hry, přepsané do scénáře samotnou autorkou Ritou Kalnejaisovou, její film na plátně dýchá, šumí, perlí a žije díky vzdušné, lyrické kameře, důrazu na barvy a letní atmosféru.

K nim režisérka přidala skvěle vedené talentované herce, kromě Wallaceho i vycházející hvězdu Elizu Scanlenovou, jež svou roli nemocné pojala mnohem výrazněji než v loňském snímku Malé ženy. A také už zavedené australské stálice Essie Davisovou a Bena Mendelsohna.

Ti jako rodiče Milly, kteří se smiřují s její volbou přítele i s její možnou ztrátou, přinášejí další vrstvu emocí, humoru a životnosti. Převyprávěný pouhými slovy by snímek Než skončí léto mohl znít jako další emocionálně vyděračský, nepřekvapivý film pro teenagery typu Hvězdy nám nepřály. Přitom jde o unikátní zážitek, v němž bolest zvýrazňuje krásu a slzy přinášejí katarzi.

Než skončí léto

(melodrama, Austrálie, 118 minut)

Režie: Shannon Murphyová

Hrají: Eliza Scanlenová, Toby Wallace, Essie Davisová, Ben Mendelsohn

Hodnocení: 90 %

Autorka je spolupracovnicí redakce