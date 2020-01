Recenze: Nový Dracula doslova pije krev | E15.cz

Na to není přece nikdo lepší, kdo by filmové povídky „uměl“, než scenáristé Mark Gatiss a Steven Moffat. Ti do moderního hávu pro BBC adaptovali třeba dobrodružství Sherlocka Holmese (v nichž se do širokého povědomí globálního diváctva zapsal Benedict Cumberbatch) či právě samotný Moffat, jímž psané díly pro seriál Doctor Who výrazně vyčnívaly z průměrné seriálové šedi.

I proto však Drákula připomíná Sherlocka – chytrý, ba přímo až mazaný hlavní hrdina si pohrává s těmi ostatními. A když zrovna není na scéně, objevuje se jiná chytrá postava: sestra Agáta Van Helsingová. Ano, Abraham Van Helsing z původní povídky Brama Stokera se do moderního zpracování nevešel. Kvůli reaktivnosti současných filmařů totiž bylo nutné do díla zapracovat silnou ženskou postavu. Mimochodem také bylo nutné pohrát si s narážkami na sexuální orientaci transylvánského krvesajce.

Tři devadesátiminutové filmy, které Netflix uvedl, na sebe víceméně plynule navazují a solidními dějovými zvraty diváka motivují, aby u obrazovky zůstal a dal si vše hezky naráz. A to je právě ta největší past jak filmového, tak reálného Drákuly: uhranou, ukolébají, a při sledování na jeden zátah tak divákovi snáze unikne postupně klesající kvalita jednotlivých filmů. Zatímco ten první poměrně excelentně a „tradičně“ vypráví příběh nebohého právníka Harkera, který Drákulovi pomáhá vyřídit nákup nemovitostí v Anglii, ten druhý, věnující se cestě krvelačného hraběte do Anglie, připomíná spíše hru na kočku a myš s předem daným výsledkem, kterého se nakonec divák nedočká. Třetí film, jehož děj je zasazen do součansnosti, lze označit za slátaninu, která neví, co vlastně chce divákovi říci.

V tomto kvalitativně nesourodém filmovém triumvirátu však lze nalézt velmi příjemné pozitivum, které představuje bravurní herecký výkon Claese Banga jakožto Drákuly. Tento neznámý Dán Drákulovi nalil do žil čerstvou krev stejně, jako učinil právník Harker a nespočet dalších upírových obětí. Dialogy s ním jsou hrozivě vtipné a dvojsmyslné, časem však nestíhají zakrývat obecnou slabost příběhu (obzvláště ve třetí povídce) skouzávajícího od hororu do zvláštní tragikomedie. Divák tak nějak začne doufat, že se Bang vymaní z dvourozměrné dimenze domácí televize a celé to divácké trápení „po drákulovsku“ jedním švihem či kousnutím ukončí.