Matteo De Carli je italský šéfkuchař a provozovatel italské restaurace Casa De Carli, která se od roku 2013 řadí k doporučovaným místem v průvodci Michelin Main Cities of Europe. Podívejte se na další díl pořadu Recept na úspěch, kde známý šéfkuchař promluví o úskalí gastronomického byznysu v Česku.

V letech 2011 a 2012 Matteo De Carli šéfoval provozu slavné michelinské restaurace Cipriani v New Yorku. Tam pravidelně vařil pro hvězdy typu Kim Kardashian, Bono Vox nebo Rihanna. Křičí na své kolegy v kuchyni? Bylo složité přijet z New Yorku a otevřít restauraci v Čechách? I na to proslulý šéfkuchař odpoví v dalším dílu pořadu Recept na úspěch, ve kterém taky mimo jiné uvidíte, jak mistr připravuje jídlo na gramofonu.