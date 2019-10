Rekord na whisky: Sotheby's vydražila šedesát let starou láhev za 44 milionů | E15.cz

Nově vydražená láhev byla součástí kolekce více než 460 lahví a devíti sudů whisky, které patří k nejcennějším na světě. Sbírka podle Sotheby's patřila nadšenci z USA. Láhev ze sudu číslo 263 označil aukční dům za "svatý grál" whisky. Kdo je novým majitelem, Sotheby's neuvedla.

Server The Spirits Business upozornil, že ve čtvrtek prodaná láhev je ze série Fine and Rare a je první z této série, která se objevila na trhu za více než deset let. Odhadovalo se, že by se tato láhev mohla prodat za 350 až 450 tisíc liber.

Ze sudu číslo 263 bylo stočeno pouze 40 lahví whisky Macallan. Pro 24 lahví navrhli etikety přední umělci Valerio Adami a Peter Blake. Další dvě lahve se prodaly jednotlivě a dostaly soukromé etikety, z nichž jednu maloval ručně irský umělec Michael Dillon. Právě tato láhev držela dosavadní rekord. Zbývajících 14 lahví bylo označeno štítkem Fine and Rare.

Ceny whisky v posledních letech celosvětově vzrostly. Stále více kupujících vyhledává speciální lahve skotské whisky, jako je Dalmore a Port Ellen, ale také japonských palíren Karuizawa a Yamazaki.

Specialista na aukce whisky Martin Green už dříve uvedl, že takové whisky jsou sběratelskými položkami a pravděpodobně nebudou nikdy načaté a vypité. Whisky Macallan pak Green označil za Rolls-Royce mezi sladovou whisky.

Stáří whisky se vztahuje k době stárnutí v sudech. V případě 60leté whisky Macallan to znamená, že od roku 1926 zrála v sudu až do roku 1986, kdy byla stočena do lahví.