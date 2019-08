Výrobci bourbonu doplácejí na nová cla v Evropě | E15.cz

Je to už více než rok od zavedení 25procentního cla na americkou whiskey při jejím dovozu do zemí Evropské unie. Po vyskladnění dřívějších zásob evropských obchodníků se opatření ale až teď výrazněji promítají do podnikání výrobců bourbonu. Ti nyní hlásí, že vývoz do EU jim od zavedení celních opatření klesl celkem o pětinu.

Pensylvánský lihovar Mountain Laurel Spirits de facto přes noc ztratil deset procent svých tržeb, protože jeho evropský distributor přestal odebírat jeho produkt Dad's Hat Pennsylvania Rye Whiskey.

„Neztratili jsme svoje klienty nadobro, jen od nás z tohoto důvodu (kvůli clům) přestali dočasně kupovat,“ vyjádřil se pro web CNBC.com majitel firmy Herman Mihalich. Tato firma není jediná, které se dotkly cla ze strany Evropské unie jako reakce na cla, která loni uvalil Donald Trump na dovoz hliníku a oceli z EU.

Export americké whiskey do Evropy se podle The Distilled Spirits Council of USA (DISCUS), která slouží jako zástupce předních výrobců a obchodníků s lihovinami ve Spojených státech, snížil meziročně o víc než 20 procent. DISCUS zároveň varuje, že pokud se situace zhorší, je v ohrožení přes 1000 pracovních míst.

Na světovém trhu je přes 1800 značek a druhů americké whiskey. „Vývoz představoval pro velké i malé hráče cestu dlouhodobé expanze. EU ale bude tím, kdo na clech nejvíce utrpí,“ píše globální analýza specialisty na trh s alkoholem IWSR. Ve hře jsou pak i další odvetná cla z USA na evropský alkohol včetně vína.

Situaci pozorně sledují i prodejci lihovin v Česku. Jednou z reakcí výrobců a obchodníků může být i zdražování bourbonu. „Pokud někdo cla odnese tak to budou spíše značky pro supermarkety. Řetězce by na ně ale asi zatlačily, protože s nimi mají jasně podepsané podmínky a tím pádem ani nebudou moct jen tak z ničeho nic zdražit,“ vysvětluje marketingový manažer společnosti Best Drinks Jan Odvárko.

Z hlediska whisky jako takové v Česku, tvoří ta americká včetně bourbonu 28 procent prodeje. Větší zájem je o irskou a skotskou. „Americká whiskey tvoří jen asi 2,5 procenta ze všech vypitých lihovin v Česku. Nejedná se o podstatnou kategorii,“ říká generální ředitel společnosti Mast-Jägermeister Jiří Štětina.

„Nejsilnější značky - Jack Daniels a Jim Beam - jsou z hlediska prodaného objemu až na třetím a pátém místě. Nejprodávanější je irská Tullamore Dew. Obě americké značky navíc v první polovině letošního roku v retailu spíše meziročně zlevnily. Jim Beam dokonce o víc než desetinu,“ popisuje Štětina s tím, že bezprostřední růst cen momentálně nečeká.