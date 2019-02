Rodinný vůz do města i do terénu? Nové SUV od Citroënu je příjemným překvapením | E15.cz

Pohodlně se do něj naskládá početná rodina i se psem a nákupem, hodí se do ulic velkoměsta, ale poradí si i v náročnějším terénu. SUV alias sportovní užitková vozidla se v posledních letech stala synonymem pro rodinné auto. Do svého portfolia ho před pár lety úspěšně zařadil i Citroën, který do segmentu SUV vnesl důraz na design, dostatek prostoru a komfort pro řidiče i další pasažéry. Právě tyto vlastnosti definují i nejnovější přírůstek do SUV rodiny Citroën – model C5 Aircross.