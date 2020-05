Elon Musk a jeho pět výroků o misi lodě Crew Dragon | E15.cz

Poprvé po devíti letech od konce programu raketoplánu odstartovala z území Spojených států do kosmu loď s lidskou posádkou. Mimořádnost situace umocňuje skutečnost, že astronauty dopravuje k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) plavidlo Crew Dragon soukromé americké společnosti SpaceX. „V žádné jiné zemi bych něčeho podobného nemohl dosáhnout,“ prohlásil v interview s agenturou Bloomberg zakladatel SpaceX Elon Musk. Připomeňte si další podnikatelovy výroky, které jeho počin rámují.

„Trampolína funguje“

Těmito slovy si Elon Musk po úspěšném startu Crew Dragon nepřímo rýpnul do Ruska. Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin v roce 2014 jako tehdejší vicepremiér v reakci na zavedení protiruských sankcí uvedl, že se Američané mají na Mezinárodní vesmírnou stanici dostávat pomoci trampolíny.

„Amerika je zemí příležitostí“

Musk by podle svých slov jinde než ve Spojených státech podobného úspěchu nedosáhl. Vizionář se narodil v Jihoafrické republice, ještě jako adolescent ale emigroval do USA.

„Pokud se něco pokazí, je to moje chyba“

Šéf SpaceX zaujal v rozhovoru se CBS jasné stanovisko i co se týče toho, komu připisovat (ne)úspěch putování Crew Dragon. „Hlavním inženýrem v celé téhle záležitosti jsem já. Rád bych proto jen řekl, že pokud vše půjde dobře, je to zásluhou týmu SpaceX a NASA. Pokud se něco pokazí, je to moje chyba,“ uvedl Musk.

„Nakonec se ukáže, že koronavirus byl mnohem menší problém, než si lidé mysleli“

Byznysmen popsal, že tým SpaceX mohl kvůli bezpečnostní výjimce pracovat bez větších omezení i během pandemie. V opačném případě by na přípravu mise mohla dolehnout opatření pro boj se šířením koronaviru.

„Po dobu trvání pandemie pro nás na plný úvazek pracuje přes osm tisíc lidí. Nezaznamenali jsme mezi nimi žádný případ vážného onemocnění nebo úmrtí, přestože působí v Los Angeles, Washigntonu, Texasu a na Floridě. Podobná situace je v Číně (kde stojí jedna z továren Tesly, pozn. red.). Myslím, že až se věci uklidní, nakonec se ukáže, že koronavirus byl mnohem menší problém, než si lidé mysleli.

„Zatím jen dokáže dopravit pár lidí na oběžnou dráhu při stále velmi vysokých nákladech“

Těmito slovy charakterizoval Musk kapsli, která včera zahájila cestu k mezinárodní vesmírné stanici. Podnikatel se nespokojuje jen s "obyčejným" létáním do vesmíru, jeho cílem je opětovné přistání na Měsíci a "kolonizace" Marsu.