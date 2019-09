Singapur bojuje s místem. Řešením je stavět pod zemí | E15.cz

Ve snaze získat více prostoru k rozvoji se městský stát Singapur se svými mrakodrapy rozrostl do moře a do výšky. Země, která je jedním z hlavních finančních center v Asii, v posledních desetiletích dokázala pečlivě plánovat svůj růst a vyhnout se nekontrolovatelné urbanizaci, přelidnění a obrovskému návalu aut, jak je to vidět v mnoha metropolích regionu. Teď architekti hodlají zvětšit město i směrem do podzemí.