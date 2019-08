Španělské „Stonehenge“ se po půlstoletí vynořilo z vody, místní se jej snaží zachránit | E15.cz

Díky suchu se ze dna španělské nádrže Peraleda de la Mata v Cáreres vynořil kruh megalitických kamenů, který místní obyvatelé viděli naposledy v éře vlády generála Franca. Kameny Dolmen de Guadalperal, které jsou odborníky přirovnávány k britskému Stonehenge, byly kvůli nádrži na březích řeky Tajo pod vodou 56 let.

Kruh obsahuje 144 žulových kamenných bloků, z nichž některé jsou vysoké až dva metry. Jejich stáří se odhaduje na třetí až druhé tisíciletí před naším letopočtem. Místo bylo poprvé objeveno německým archeologem Hugem Obermaierem, který zde provedl vykopávky. Jeho archeologické nálezy jsou vystaveny v mnichovském muzeu.

„Stejně jako v případě Stonehenge zde lidé vytvořili sluneční chrám a pohřebiště. Zdá se, že ale toto místo k vytvoření kamenného kruhu měli i ekonomický důvod, nachází se totiž v jednom z mála bodů řeky, kde ji bylo možné překročit. Dá se tedy říct, že se mohlo jednat i o jistý druh obchodního centra,“ vysvětlil pro server Local.es Angel Castaño, člen kulturní asociace Raíces de Peralêda, která bojuje za přestěhování památky dříve, než ji opět zaplaví voda.

„Pokud propásneme tuto příležitost, může to trvat roky, než se znovu vynoří,” řekl Castaño. “ A kameny, které jou z porézní žuly, už navíc vykazují známky eroze, takže pokud neco nepodnikneme nyní, příště už může být příliš pozdě,” dodal. Asociace Raíces de Peralêda, že památka by do oblasti dokázala přilákat turisty z celého světa.