Australské požáry: ze světa přicházejí miliony dolarů | E15.cz

Za jednou z nejúspěšnějších kampaní stojí australská komička Celeste Barber, známá svými snímky parodujícími fotografie celebrit. „Prosím, pomozte, jakkoliv můžete,“ vyzvala své příznivce na sociálních sítích herečka, která má příbuzné v Novém jižním Walesu. Sbírka běží pouhé čtyři dny, již se do ní ale zapojilo téměř milion lidí, kteří přispěli více než 27 miliony dolarů.

Další světové osobnosti se rozhodly obyvatelům Austrálie přispět přímo. Zpěvačka Pink a herečka Nicole Kidman slíbily věnovat po pěti stech tisících dolarech.

Netypickou metodu fundraisingu ve prospěch Austrálie zvolila americká modelka Kaylen Ward, vystupující pod twitterovým účtem The Naked Philanthropist. Každému, kdo věnuje alespoň deset dolarů organizacím pomáhajícím těm, které zasáhly australské požáry, a posle jí důkaz, slíbila zaslat svůj nahý snímek. Původně předpokládala, že takto „vybere“ zhruba tisíc dolarů, v pondělí ale oznámila, že jí lidé již poslali potvrzení o platbách v hodnotě přes 500 tisíc dolarů. Kvůli nečekanému zájmu musela najmout čtyři zaměstnance, kteří jí pomáhají ověřovat došlé doklady a rozesílat fotografie, uvedla pro Buzzfeed News.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf